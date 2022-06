Flintlock: Neues Action-RPG der Ashen-Macher

Bisher hatten wohl nur wenige Flintlock – The Siege of Dawn auf dem Schirm. Seit dem Showcase von Xbox und Bethesda, bei dem einige Gameplay-Szenen gezeigt wurden, dürfte sich das jedoch ändern.

„Flintlock – The Siege of Dawn“ ist der Titel des neuen Action-Rollenspiels des neuseeländischen Entwicklerstudios A44, das bereits für Ashen verantwortlich waren.

Die ersten Bilder des Gameplays erinnern im Spielprinzip ein wenig an eine Mischung aus Elden Ring, Dark Souls und The Witcher, aber doch irgendwie anders.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was macht Flintlock besonders?

„Flintlock“ kombiniert Fantasy- und Shooter-Elemente. Das heißt, es kommen eher altertümliche Waffen wie eine Axt, aber auch „modernere“ Schusswaffen wie Pistolen und Musketen, zum Einsatz. Zudem kann auch Magie gewirkt werden – sowohl im Kampf als auch zu Fortbewegungszwecken.

Letzteres funktioniert vor allem dank des tierischen Begleiters Enki – eine Mischung aus Fuchs und Drache, der es ermöglicht, sich durch die offene Spielwelt zu teleportieren und zu schweben. Außerdem kann Enki die Gegner mit seinen magischen Kräften lähmen.

Und mal ehrlich: Tierische Sidekicks haben doch immer etwas für sich.

Die Kämpfe selbst sehen ebenfalls recht vielversprechend aus. Dank der Kombination aus Nahkampf- und Schusswaffe, gepaart mit den magischen Kräften wirken die Kampfszenen Action-geladen und sehr flüssig und wendig.

Spiele-Release 2022: Diese Games erscheinen für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Switch & PC

Worum geht es in Flintlock – The Siege of Dawn?

Ihr schlüpft in die Rolle von Nor Vanek. Sie ist Mitglied der Koalitionsarmee, die gegen die Götter kämpft. Diese haben ein Tor zum Jenseits geöffnet, aus dem nun Horden von Untoten strömen, die die Menschheit endgültig ausrotten wollen.

Ziel ist es die Götter zu töten, das Tor zum Jenseits zu schließen und so die Menschheit zu retten.

Doch Nor Vanek und Enki sind auf ihrer Mission nicht allein. Die Verbündeten der Koalitionsarmee tragen auch ihren Teil dazu bei. Sie kämpfen auf dem Schlachtfeld oder erbauen beispielsweise Lager, die euch als Speicherpunkte und Basis dienen.

Dabei führt euch das Open-World-Abenteuer an mystische Orte, alte Ruinen und Städte, geprägt von einer atmosphärischen Kargheit.

Der Release von „Flintlock“ ist für Anfang 2023 geplant und soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein. Höchstwahrscheinlich dürfen jedoch auch Besitzer*innen von Last-Gen-Konsolen mit einer Version rechnen.