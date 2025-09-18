Finde alle Einfachen Schlüssel in Silksong – So lüftest du versteckte Geheimnisse

In Hollow Knight: Silksong gibt es insgesamt vier Einfache Schlüssel, die dir helfen werden, einige der versteckten Geheimnisse des Spiels zu lüften. Diese Schlüssel sind wertvolle Ressourcen, die du an verschiedenen Orten finden kannst. Um sie optimal zu nutzen, solltest du wissen, wo du sie einsetzen kannst, um neue Bereiche zu erschließen und deine Abenteuer voranzutreiben.

Der erste Einfache Schlüssel

Wo kannst du den ersten Einfachen Schlüssel einsetzen? Zu Beginn des Spiels kannst du den ersten Einfachen Schlüssel, den du von Pebb für 500 Rosenkranzperlen kaufen kannst, an zwei verschiedenen Orten einsetzen. Einer davon ist die Tür zu den Wurmwegen, die sich über Knochengrund befindet. Um dorthin zu gelangen, benötigst du die Schneller Schritt-Fähigkeit, die du im Tiefenkai erhältst. Folge diesen Schritten, um die Tür zu erreichen:

Reise zur Marrow Bellway und gehe durch Moosheim nach links.

Lass dich am Ende an den Pilgerfeinden vorbei nach unten fallen.

Gehe sofort nach links, um dich oberhalb von Bone Bottom zu befinden.

Springe zum Rand des Abgrunds und nutze den Mid-Air-Dash, um den hängenden Käfig zu erreichen. Springe erneut, um die andere Seite zu erreichen.

Geh durch den Eingang und verstecke dich unter einer Plattform, um dem Säure spuckenden Käfer zu entkommen, und renne dann zum anderen Ende.

In der nächsten Kammer findest du die verschlossene Tür, die zu den Wurmwegen führt.

Weitere Einfache Schlüssel-Fundorte

Wo findest du die übrigen Einfachen Schlüssel? Neben dem Kauf bei Pebb kannst du drei weitere Einfache Schlüssel im Spiel finden:

Besiege den Roachkeeper Mini-Boss an der Spitze von Sinner’s Road, um einen Schlüssel zu erhalten. Dieser Bereich befindet sich direkt über dem Halfway House in Greymoor.

Ein weiterer Schlüssel liegt auf einer Leiche am rechten Ende des Sands of Karak Bereichs. Du erreichst die Sands of Karak von der linken Seite der Blasted Steps aus, sobald du die Clawline Fähigkeit hast.

Den letzten Einfachen Schlüssel kannst du bei der Händlerin Jubilana in Songclave kaufen, nachdem du sie in der Quest „The Wandering Merchant“ gerettet hast.

Verwendung der Einfachen Schlüssel

Welche Geheimnisse kannst du mit den Einfachen Schlüsseln lüften? Zwei bemerkenswerte Orte, an denen du die Einfachen Schlüssel verwenden kannst, sind:

Die Zelle des Grünen Prinzen in Sinner’s Road zu öffnen, was ein wichtiger Schritt ist, um letztendlich das Verdania-Gebiet in Akt 3 zu erreichen.

Das Gewölbe im High Halls Bereich zu entriegeln, wo du viele Rosaries und das Rosary Cannon Werkzeug finden kannst.

Beide Schlüsselstellen bieten bedeutende Belohnungen und Möglichkeiten, deine Reise in Hollow Knight: Silksong voranzutreiben.

Was sind deine Eindrücke von Hollow Knight: Silksong? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren mit uns!