Final Fantasy 7 Remake – Neue Features auf Switch 2 und Xbox angekündigt

In der Welt von Final Fantasy 7 gibt es eine anhaltende Diskussion darüber, ob das Originalspiel oder das Remake die bessere Wahl ist. Laut Naoki Hamaguchi, dem Regisseur des Final Fantasy 7 Remake, bietet das Remake für Neulinge eine fesselndere Erfahrung im Vergleich zur ursprünglichen PlayStation-Version. Obwohl das Originalspiel immer noch seinen Reiz hat, hinterlässt die aktualisierte Grafik und der Präsentationsstil der laufenden Remake-Trilogie einen stärkeren ersten Eindruck.

Die Vorteile des Final Fantasy 7 Remakes

Warum wird das Remake für Neulinge empfohlen? Hamaguchi erklärt, dass das Remake durch seine moderne Grafik und den verbesserten Präsentationsstil besonders für Spieler, die das Original nicht kennen, ansprechender ist. Für Neulinge, die in die Welt von Final Fantasy 7 eintauchen möchten, stellt das Remake eine frische und spannende Erfahrung dar.

Das Remake wurde 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht und hat sich seitdem auf verschiedene Plattformen ausgeweitet. Eine erweiterte Version, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, bietet zusätzliche Inhalte und wird am 22. Januar 2026 auch für die Nintendo Switch 2 und Xbox verfügbar sein.

Neue Inhalte und zukünftige Entwicklungen

Welche neuen Funktionen erwarten dich? Die kommenden Portierungen von Final Fantasy 7 Remake Intergrade für die Switch 2 und Xbox werden einige neue Funktionen beinhalten, die den Spielfortschritt erleichtern. Dazu zählen Optionen wie ein voller Limit-Break-Balken, doppelte Erfahrungspunkte und maximale Materia-Level.

Darüber hinaus wird Square Enix am 9. Dezember 2025 eine physische Switch-Version des Originalspiels als Teil eines 40-Euro-Doppelpakets mit Final Fantasy 8 Remastered auf den Markt bringen. Dies bietet Sammlern eine neue Gelegenheit, eine physische Kopie des Klassikers in ihre Sammlung aufzunehmen.

Die Zukunft der Final Fantasy 7 Remake-Reihe

Was ist über die kommenden Kapitel bekannt? Die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie ist noch nicht abgeschlossen. Während der dritte Teil in Entwicklung ist, hat Hamaguchi angedeutet, dass es möglicherweise einen vierten Eintrag oder zusätzliche Inhalte geben könnte. Dies würde die Geschichte weiter ausbauen und den Fans noch mehr Abenteuer in der ikonischen Welt von Final Fantasy 7 bieten.

Die Serie hat sich seit ihrer Ankündigung im Jahr 2015 stetig weiterentwickelt und wird von den Fans sowohl für ihre narrative Tiefe als auch für das strategische Gameplay geschätzt. Mit der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Rebirth im Jahr 2024 und der geplanten Portierung auf weitere Plattformen bleibt die Zukunft der Serie spannend.

Was denkst du? Bevorzugst du das Original oder das Remake? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!