Final Fantasy 7 Remake: Demo besitzt ein geheimes Ende

Seit einigen Tagen könnt ihr bereits die Gratis-Demo zu Final Fantasy 7 Remake aus dem PlayStation Store herunterladen und euch in den Anfang von Clouds neu aufgelegtem Abenteuer stürzen. Was ihr dabei vielleicht noch nicht wusstet: Die Demo besitzt verschiedene Enden. Wir sagen euch, wie ihr das geheime, alternative Ende freischaltet.

So schaltet ihr das alternative Ende in der Final Fantasy 7 Remake-Demo frei

In der rund einstündigen Demo infiltriert ihr in der Rolle von Ex-Soldat Cloud Strife zusammen mit der Widerstandsgruppe Avalanche den Mako-Reaktor 1 in Midgar, um ihn in die Luft zu jagen. Nachdem ihr euch den Weg in den Reaktor erkämpft habt, liegt es an euch, den von Barret ausgehändigten Sprengsatz anzubringen. Dabei werdet ihr vor die Wahl gestellt. Soll der Timer auf 20 oder 30 Minuten gestellt werden.

Im Original wird eine Zeit von 20 Minuten für die Flucht aus dem Reaktor vorgegeben. Und Square Enix hat für die Spieler eine Überraschung parat, die sich trauen, in der Demo des Remakes ebenfalls diese Zeit zu wählen. Dann wird am Ende der Demo nämlich eine erweiterte Filmsequenz abgespielt.

Das geheime Ende: Ein Blick auf den Antagonisten

Genauer gesagt, gibt es nur eine Änderung: Im alternativen Ende, dass beim 20-Minuten-Timer getriggert wird, bekommt ihr zusätzlich eine klassische Sequenz in neuem Gewand zu sehen – es gibt nämlich einen Blick auf den Antagonisten Sephiroth. Wählt ihr den 30-Minuten-Timer, fehlt in der Endsequenz diese eine Szene.

© Square Enix

Das kürzere Zeitlimit sollte aber eigentlich keine Probleme darstellen. Es ist für die Flucht aus dem Reaktor noch großzügig gewählt.

Schnappt euch das Gratis-Design!

„Final Fantasy 7 Remake“ erscheint am 10. April zeitexklusiv für die PS4. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich nicht in die Vollversion übertragen. Mit dem Herunterladen der Demo bekommt ihr aber ein spezielles PS4-Theme geschenkt. Das Gratis-Theme wird ab dem Release des Spiels von Square Enix verteilt.