Seit rund fünf Jahren warten die Fans nun auf die Neuauflage von Final Fantasy 7. 2015 wurde „Final Fantasy 7 Remake“ nämlich angekündigt und seitdem einige Male verschoben. Bald hat das Warten jedoch ein Ende. Der Director des Spiels, Tetsuya Nomura, hat erfreuliche Nachrichten!

Gratis-Demo via PS Plus zu Final Fantasy 7 Remake erschienen!

Final Fantasy 7 Remake nach 5 Jahren fertig

Die Entwicklung des Spiels „Final Fantasy 7 Remake“ ist fertig. Es hat offiziell den Gold-Status erreicht. Das berichtet Director Testuya Nomura höchst offiziell. Damit wird es keine weiteren Verschiebungen mehr geben. Das Spiel erscheint wie geplant am 10. April für die PlayStation 4.

Erst im Januar wurde von Producer Yoshinori Kitase eine Verschiebung verlautbart. Ursprünglich sollte das Spiel nämlich heute, am 3. März erscheinen. Allerdings benötigte das Team noch zusätzliche Zeit zum Polishing, um die Qualität zu verbessern. Nun dürften wir uns also ganz ohne Angst um weitere Verschiebungen auf den 10. April freuen! Zumindest überall außer in Deutschland. Hier ist der 10. April nämlich ein Feiertag.

© Square Enix

Handlung in sich abgeschlossen

Es handelt sich dabei um den ersten Teil eines groß angelegten Projekts. Doch keine Angst vor Cliffhangern: Wie Kitase preisgibt, wird die Handlung dieses ersten Teils in sich abgeschlossen sein. Uns erwartet also ein vollwertiges Standalone-Game. Selbst Veteranen des Originals sollen sich dabei auf Überraschungen gefasst machen. „Final Fantasy 7 Remake“ behandelt in seinem nun fertiggestellten ersten Part die Geschehnisse in Midgar. Dabei bekommen die Hauptcharaktere wie Cloud, Sephiroth oder Aerith mehr Persönlichkeit und vor allem mehr Hintergrundgeschichte spendiert. Wie viele Teile das Projekt genau haben wird, ist noch nicht bekannt.

Die Größe von Final Fantasy 7 Remake beträgt wohl über 100 GB

Ein Mix aus alt und neu

„Final Fantasy 7 Remake“ präsentiert das ikonische PlayStation 1-Original in einer gänzlich überarbeiteten Grafik-Pracht und besticht in seinem Kampfsystem durch eine Mischung aus Action und ATB-System (das vom Original bekannt ist). Zusätzlich wird auch ein Classic Mode geboten, der sich mehr am strategischen, rundenbasierten Kampfsystem des „Ur-FF7“ orientiert. Das Remake lässt euch in den Kämpfen zudem in die Rollen von verschiedenen Charakteren schlüpfen. So schlagt ihr nicht nur mit Cloud alles kurz und klein, sondern könnt zum Beispiel das schwere Geschütz von Barret nutzen. Vor Kurzem wurde enthüllt, dass auch Red XIII als Party-Mitglied eine Rückkehr feiert. Leider könnt ihr die Bestie nicht selbst steuern.

© Square Enix

Jetzt schon anzocken: Gratis-Demo im PS Store

Um euch schonmal auf „Final Fantasy 7 Remake“ einzustimmen, könnt ihr ab sofort eine Gratis-Demo im PS Store herunterladen. Sie ist für alle PS Plus-Mitglieder verfügbar und lässt euch den Anfang des Spiels zocken (und beschert euch sogar ein dynamisches PS4-Theme als Geschenk). Ab dem 10. April 2020 könnt ihr dann gemeinsam mit Square Enix den Release feiern und das vollwertige Spiel auf der PS4 genießen!