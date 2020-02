Final Fantasy 7 Remake, der kommende Action-RPG-Titel von Square Enix, schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Red Dead Redemption 2 oder The Last of Us 2. Die Größe des Spiels wird einiges an Speicherplatz auf eurer PS4-Festplatte erfordern, denn offensichtlich werden rund 100 Gigabyte benötigt.

Final Fantasy 7 Remake mit 2 Discs

Wie wir bereits seit 2019 wissen, wird das Spiel auf zwei Discs ausgeliefert. Produzent Yoshinori Kitase hat Mitte 2019 hinter verschlossenen Türen bestätigt, dass der erste Teil des Remakes auf zwei Blu-ray-Discs zu uns nach Hause kommt. Zwei Discs und das wohlbemerkt lediglich für den Midgar-Part. Wie groß und lang das gesamte Projekt wird, wissen bislang nur die Entwickler.

Das ließ bereits vermuten, dass es sich rein technisch um ein großes Spiel handeln muss. Wenn es sich bei dem Bild vom Twitter-User Nitomatta nicht um einen Fake handelt, können wir davon ausgehen, dass die beiden Discs 100GB betragen.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 — Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020

Mindestens 100 GB Speicherplatz

Die User nehmen an, dass unkomprimierte Videodateien wie 4K-Prerender-Cutscenes einiges an Speicherplatz erfordern. Aber dies kann nicht der Fall sein. Unkomprimierte Videodateien in solchen Größenordnungen würden weit mehr als 500 Gigabyte pro Stunde betragen. Woran es am Ende liegt, kann also nur spekuliert werden.

Möglich wären, dass einige hochqualitative Assets, Sprachen in verschiedenen Ausführungen oder eine allgemein schlechte Datenkompression vorliegt.

Ob es einen Day-One-Patch gibt und wie viel Speicherplatz dieser auf der Festplatte benötigt, ist bislang noch völlig unklar. Wie branchenüblich wird es jedoch einen geben.

Schlussendlich wird es immer mehr Games geben, die die magische 100-GB-Marke überschreiten. Bleibt nur zu hoffen, dass die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X über einen großen Vorrat an Speicherplatz verfügen.