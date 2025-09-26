Final Fantasy 7 Remake – Darum setzt die Switch 2 auf Game-Key Cards

Naoki Hamaguchi, der Direktor von Final Fantasy 7 Remake, hat kürzlich die umstrittene Entscheidung verteidigt, die physische Version von Final Fantasy 7 Remake Intergrade auf der Nintendo Switch 2 über eine Game-Key Card statt einer traditionellen Cartridge zu veröffentlichen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Performance des Spiels zu maximieren, da die Game-Key Card schnelleres Laden ermöglicht und somit Engpässe, die bei Cartridges auftreten könnten, umgeht. Dies ist besonders wichtig für ein „High-End-HD“-Projekt wie Final Fantasy 7 Remake Intergrade, das auf der Switch 2 am 22. Januar 2026 erscheinen wird.

Was sind die Vorteile der Game-Key Card für die Switch 2?

Warum verwendet Square Enix Game-Key Cards? Laut Hamaguchi bietet die Verwendung einer Game-Key Card den Vorteil, dass das Spiel von der internen Flash-Speicherung der Konsole läuft, was deutlich schnellere Ladezeiten im Vergleich zu einer herkömmlichen Cartridge ermöglicht. Dies ist ein entscheidender Punkt für ein großes RPG wie Final Fantasy 7 Remake Intergrade, das auf schnelle Ladezeiten angewiesen ist, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten.

Game-Key Cards sind zudem günstiger in der Herstellung als Cartridges, was die Kosten der physischen Distribution erheblich senkt. Sie bieten auch die Möglichkeit, Lizenzen durch einfaches Überreichen der Karte an eine andere Person zu übertragen, was mit traditionellen physischen Spielen vergleichbar ist.

Warum sind Game-Key Cards bei Nintendo-Fans umstritten?

Warum gibt es Bedenken bei der Verwendung von Game-Key Cards? Seit ihrer Einführung im April 2025 haben einige Nintendo-Fans Bedenken hinsichtlich der Game-Key Cards geäußert. Ein Hauptkritikpunkt ist die Sorge um die Spielkonservierung, da die „Fake Physical“-Boxen keine tatsächlichen Spiele enthalten und von Servern abhängig sind, die Nintendo in Zukunft möglicherweise abschalten könnte. Diese Bedenken werden durch die Tatsache verstärkt, dass die physischen Boxen lediglich als Verpackung für die Game-Key Card dienen, ohne ein physisches Spielmedium wie eine Cartridge zu bieten.

Dennoch hat Nintendo dieses Format eingeführt, um Entwicklern zu ermöglichen, die Speicher- und Ladegeschwindigkeitsbeschränkungen von Cartridges zu umgehen. Die Game-Key Cards erlauben es, diese Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die physischen Distributionskosten zu reduzieren.

Was erwartet die Spieler bei der Veröffentlichung auf der Switch 2?

Wann erscheint Final Fantasy 7 Remake Intergrade auf der Switch 2? Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird am 22. Januar 2026 sowohl auf der Switch 2 als auch auf der Xbox Series veröffentlicht. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Final Fantasy 7 Remake-Serie, die komplett auf diese Plattformen übersiedeln wird.

Die Fans warten gespannt auf die Veröffentlichung des nächsten Teils der Trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth, und es wird spekuliert, dass auch dieser Teil als Game-Key Card auf der Switch 2 erscheinen wird. Hamaguchi hat bereits angedeutet, dass die gesamte Remake-Serie in naher Zukunft auf beide Plattformen übertragen wird, was die Vorfreude auf die kommenden Veröffentlichungen steigert.

Wie siehst du die Entscheidung von Square Enix, auf Game-Key Cards zu setzen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!