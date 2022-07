Feuerschalen in God of War entzünden: Alle Fundorte im Überblick

Einen Großteil der Zeit werdet ihr in dem Action-Adventure God of War in Midgard verbringen. Hier erwartet euch nicht nur die größte zusammenhängende Spielwelt, sondern auch der See der Neun als Dreh- und Angelpunkt für jede weitere Reise. In der Mitte des Sees befindet sich die Weltenkammer, die Midgard mit den anderen acht Welten wie Muspelheim und Niflheim verbindet.

Durch die gleich Anzahl an Türmen gelangt ihr in die jeweilige Welt. Dazu muss in der Weltenkammer nur das entsprechende Ziel ausgewählt werden. Im Anschluss bewegt sich die Kammer samt Brücke zu einem der acht Türme, die Tore in die anderen Welten darstellen. Zwar könnt ihr in „God of War“ Vanaheim, Svartalfheim und Asgard nicht betreten, dies wird erst im Nachfolger God of War Ragnarök möglich sein, erklimmen könnt ihr die Türme aber dennoch, um zum Beispiel die acht Feuerschalen im Spiel zu entzünden.

Wir erklären euch in diesem Artikel, wie ihr zu den Türmen gelangt und weshalb sich der Aufstieg lohnt.

Entzündet in God of War die 8 Feuerschalen

Sobald euch die Handlung von „God of War“ zum See der Neun führt, könnt ihr einige der Türme erklimmen und somit die darauf befindlichen Feuerschalen entzünden. Doch nicht alle Türme sind bereits zu Beginn zugänglich. Erst wenn sich die Weltenschlange nach bestimmten Punkten innerhalb der Story nach und nach aus dem Wasser bewegt, werden einige der Türme erreichbar.

Außerdem lauern dort oben einige starke Gegner wie besonders widerstandsfähige Springer, die aus Weltenrissen gelangen, und mit denen ihr euch nicht direkt zu Beginn anlegen solltet. Entsprechend empfehlen wir euch, die Türme erst im späteren Verlauf des Spiel anzugehen.

Letztendlich müsst ihr außerdem zum Entzünden einiger der Feuerschalen erst einmal die Chiffren für Muspelheim und die Chiffren für Niflheim finden, damit Atreus die Texte auf den Schalen vorlesen und diese somit aktivieren kann. Interessant: Auf den Feuerschalen stehen die Namen der Walküren. Auf einem der Türme erhaltet ihr auch den Auftrag, alle acht Walküren sowie ihre Königin Siegrun zu bekämpfen und dadurch zu befreien. Einen Kampf gegen die härtesten Gegner im Spiel müsst ihr hier aber nicht befürchten.

© SIE/Santa Monica Studio

Welche Belohnungen gibt es auf den Weltentürmen?

Irgendwann solltet ihr die Türme aber in jedem Fall besuchen. Schließlich erwarten euch auf der obersten Plattform nicht nur die jeweils zwei Feuerschalen, sondern auch einige Schätze. Dafür müssen aber die erwähnten Gegner erst einmal ins Jenseits befördert werden.

Für jede von Sohn Atreus entzündete Feuerschale erhaltet ihr eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkte. Habt ihr alle gefunden und aktiviert, ist der Auftrag Licht der Welt erfolgreich abgeschlossen und ihr erhaltet als Belohnung 10.000 Erfahrungspunkte für Kratos.

© SIE/Santa Monica Studio

Vanaheim-Turm

Der Vanaheim-Turm ist direkt mit der Brücke sowie der Weltenkammer verbunden, weshalb ihr auf direktem Weg dorthin gelangen könnt.

© SIE/Santa Monica Studio

Muspelheim-Turm

Möchtet ihr auf den Muspelheim-Turm steigen, solltet ihr mit dem Boot beim Dock Wachturm anlegen. Über euch befindet sich ein Schalter, den ihr mit eurer Axt aktivieren könnt. Schleudert diese dagegen und die Stacheln über euch geben den Weg frei.

Klettert nun nach oben, springt rechts auf die Kante und lauft einige Meter geradeaus. Jetzt dreht ihr euch um 180 Grad und werft die Axt erneut gegen besagen Schalter. Dadurch versinken die Stacheln direkt vor euch im Boden und ihr könnt weiter nach oben klettern. Oben angekommen gelangt ihr mit Hilfe der Seilrutsche zum Turm.

© SIE/Santa Monica Studio

Niflheim-Turm

Beim Niflheim-Turm wird es wieder deutlich einfacher. Fahrt mit dem Boot auf die rechte Seite des Turms und nutzt hier den Aufzug, um nach oben zu gelangen.

© SIE/Santa Monica Studio

Asgard-Turm

Noch einfacher ist es beim Asgard-Turm. Hier könnt ihr euch sogar die Seite aussuchen, von der ihr den Aufzug auf die oberste Plattform nehmen möchtet.

© SIE/Santa Monica Studio

Svartaflheim-Turm

Beim Svartaflheim-Turm müsst ihr erneut klettern. Fahrt aber erst einmal mit dem Boot in die Höhle, die sich hinter dem Turm befindet. Auf der linken Seite findet ihr direkt zu Beginn eine Möglichkeit, um anzulegen und an Land zu gehen. Klettert nach oben und ihr könnt die nächste Feuerschale entzünden.

© SIE/Santa Monica Studio

Helheim-Turm

Beim Helheim-Turm legt ihr auf der rechten Seite an und lauft dann ein Stück bis zum Aufzug, der euch nach oben transportiert.

© SIE/Santa Monica Studio

Alfheim-Turm

Auch beim Alfheim-Turm findet ihr einen Aufzug vor, der euch ohne Umwege ans Ziel befördert.

© SIE/Santa Monica Studio

Jötunheim-Turm

Der Jötunheim-Turm ist der letzte im Bunde und verfügt ebenfalls über einen mechanischen Aufzug, weshalb ihr schnell zur letzten Feuerschale gelangt, die euch den Auftrag Licht der Welt erfolgreich abschließen lässt.

© SIE/Santa Monica Studio