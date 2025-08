Fang Schillernde Pokémon in Pokémon Go – Veranstaltung bis 6. August!

Pokemon Go hat gerade zwei Schillernde Pokémon leichter fangbar gemacht, und du kannst sie jetzt finden! Der August ist in Pokemon Go vollgepackt mit Ereignissen und bietet viele Gelegenheiten, die Schillernden Versionen mehrerer Pokémon zu ergattern. Obwohl der Monat gerade erst begonnen hat, ist ein neues Ereignis im Gange, bei dem du von erhöhten Schillernden Raten profitieren kannst. Das Ereignis heißt Süßer Schwarm und läuft bis Mittwoch, den 6. August 2025 um 23:59 Uhr Ortszeit. In den nächsten Tagen könntest du mit etwas Glück auf zwei besondere Schillernde Pokémon treffen: Wadribie und Flauschling.

Wie kannst du die Schillernden Pokémon finden?

Wie kannst du Wadribie und Flauschling fangen? Wie beim jüngsten Fossilienforschungstag sind diese Schillernden Pokémon nicht in der Wildnis verfügbar. Wenn du eine Chance auf Wadribie oder Flauschling mit erhöhten Schillernden Raten haben möchtest, musst du Feldforschungen und Zeitlich begrenzte Forschungen abschließen, die verfügbar sind. Bis zum 4. August 2025 um 23:59 Uhr Ortszeit wird es Zeitlich begrenzte Forschungen geben, die dir mehrere Begegnungen mit Flauschling einbringen. Dann, vom 5. August 2025 um Mitternacht bis zum 6. August 2025 um 23:59 Uhr, wird sich die Zeitlich begrenzte Forschung auf Wadribie konzentrieren.

Während des Ereignisses ziehen Lockmodule die beiden Pokémon an und halten eine Stunde lang an, anstatt der üblichen 30 Minuten. Dies bietet dir eine großartige Gelegenheit, diese seltenen Schillernden Versionen zu ergattern.

Warum sind diese Schillernden Pokémon besonders?

Was macht Schillernde Flauschling und Wadribie so besonders? Von den beiden Schillernden Pokémon ist Flauschling das, das es am meisten wert ist, gesucht zu werden. Die übliche weiße und rosa Farbgebung wird gegen Braun und Beige ausgetauscht. Diese Farbgebung überträgt sich auch auf seine entwickelte Form Sabbaione und sieht sogar noch ausgeprägter aus. Schillernde Wadribie ist auch nicht schlecht, obwohl die Unterschiede größtenteils auf die Schattierung zurückzuführen sind. Anstelle des normalen Gelbs haben Schillernde Wadribie und Honweisel eine eher verbrannt orange Färbung.

Schillernde Pokémon bieten keinen tatsächlichen Vorteil gegenüber ihren normal gefärbten Gegenstücken. Am Ende des Tages ist ein Schillerndes Pokémon genauso nützlich in Arenen, Raids und PvP wie die Standardversion. Ihre Seltenheit hat ihnen jedoch viel Anziehungskraft unter den Spielern verliehen, seit das Schillernd-Konzept in Pokémon Gold und Silber eingeführt wurde.

Was erwartet dich im August in Pokemon Go?

Welche Events gibt es noch im August? Nach dem Süßer Schwarm-Ereignis haben Pokemon Go-Spieler im August viel, worauf sie sich freuen können. Zwischen Schlüpftagen, einem neuen Go-Pass, dem Erscheinen von Crypto-Kyogre in Crypto-Raids und einem großen Eternatus-Themenfinale gibt es viele Gründe, bis zum Ende des Sommers weiterzuspielen. Natürlich möchten auch Schillernd-Jäger Pokemon Karmesin und Purpur diesen Monat spielen, da die Nintendo Switch-Spiele derzeit ihr eigenes Schillernd-Ereignis veranstalten, das in den nächsten Wochen läuft.

Bist du bereit, dich auf die Suche nach Schillerndem Flauschling oder Schillerndem Wadribie zu machen? Wie findest du all die Pokémon-Events, die im August stattfinden? Teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren!