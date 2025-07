Fallout-Serie kehrt nach New Vegas zurück – Todeskrallen sorgen für Spannung

Die Rückkehr von Fallout nach New Vegas wird von vielen Fans der Serie sehnlichst erwartet. Nach dem Abschluss der ersten Staffel im Mai 2025 ist die zweite Staffel für diesen Winter geplant. Die Serie hat bereits eine Verlängerung für eine dritte Staffel erhalten, was den Machern genügend Raum gibt, die Geschichte von Maximus, Lucy MacLean und ihrem Vater Hank MacLean weiter zu erzählen. Die Enthüllungen des Staffelfinales haben die Erwartungen an die Fortsetzung hochgeschraubt.

Nach der Konfrontation mit seinem Vater und der Bestätigung der schrecklichen Wahrheit über Shady Sands und den Tod von Lucys Mutter flieht Hank. Lucy und der Ghoul machen sich auf den Weg, um ihn zu verfolgen, was die Bühne für die zweite Staffel bereitet. Ihr Ziel ist New Vegas in der Mojave-Wüste, ein Ort, den viele von euch aus dem beliebten Spin-off-Spiel Fallout: New Vegas kennen.

Erwartungen an die zweite Staffel

Welche neuen Elemente können wir erwarten? Bereits bestätigt ist das Auftreten von Todeskrallen, einer der denkwürdigsten und tödlichsten Kreaturen aus den Spielen. Co-Showrunner Graham Wagner hat dies in der ersten Staffel angeteasert, als Hank auf dem Weg nach New Vegas auf einen Todeskrallenschädel trat.

Die New California Republic, eine der Hauptfraktionen aus den Spielen, wurde ebenfalls eingeführt. Angesichts Hanks Rolle bei der Zerstörung von Shady Sands und der Präsenz der NCR in der Mojave wird es spannend zu sehen, ob sie weiterhin Gebiete kontrollieren und von den Ereignissen wissen.

Eine Rückkehr zu bekannten Schauplätzen

Wird New Vegas in der Serie behandelt? Die Rückkehr nach New Vegas bringt die Möglichkeit mit sich, bekannte Schauplätze aus dem Spiel in der Serie zu sehen. Das Spiel sah die NCR im Kampf gegen mehrere Fraktionen, darunter Caesars Legion und den mysteriösen Mr. House aus New Vegas. In der Serie könnte nun der kanonische Ausgang des Spiels enthüllt werden.

Da die Serie etwa ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des Spiels angesiedelt ist, wird es interessant sein, zu sehen, wie sich die Region seitdem verändert hat. Der Auftritt des Lucky 38 und andere Elemente lassen vermuten, dass Mr. House eine zentrale Rolle spielen könnte. Auch die Einführung von Supermutanten und anderen ikonischen Charakteren wie Rex dem Hund oder The King wird von vielen erhofft.

Die Zukunft der Serie

Welche Möglichkeiten bietet die Serie für die Zukunft? Da die Serie nun New Vegas als wichtigen Schauplatz etabliert hat, stellt sich die Frage, ob sie irgendwann zu anderen bekannten Orten wie dem Capital Wasteland oder dem Commonwealth zurückkehren könnte. Oder ob sie neue Städte und Charaktere einführen wird.

Die Serie muss nicht zwangsläufig die bereits bekannten Gebiete erneut besuchen, zumindest nicht auf dieselbe Weise. Die Einbeziehung von New Vegas bietet eine Hommage an die Originalspiele von Interplay Entertainment und könnte als Sprungbrett für zukünftige Geschichten dienen. Wer weiß, vielleicht ergibt sich sogar eine Spin-off-Anthologie-Serie, die die Welt von Fallout weiter erforscht.

Die zweite Staffel von Fallout wird im Dezember 2025 auf Amazon Prime Premiere feiern. Du kannst die gesamte erste Staffel derzeit streamen und hast noch Zeit, New Vegas erneut zu spielen, bevor die neue Staffel anläuft. Wird die Serie den hohen Erwartungen gerecht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!