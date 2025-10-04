Fallout 76 – Kein Crossplay geplant, neues Update bringt spannende Features

Die Entwickler von Fallout 76 haben kürzlich bekannt gegeben, dass ein oft gewünschtes Feature wahrscheinlich nie in das Spiel integriert wird. Viele von euch haben sich eine Crossplay-Funktion gewünscht, die es ermöglichen würde, plattformübergreifend zu spielen. Doch die kreativen Köpfe hinter dem Spiel, John Rush und Bill Lacoste, haben klargestellt, dass es keine aktuellen Pläne dafür gibt.

Keine Crossplay-Funktion in Sicht

Warum kommt Crossplay nicht zu Fallout 76? Bill Lacoste erklärte, dass die Einführung einer solchen Funktion ein „riesiges technisches Hindernis“ darstellt. Aufgrund des Alters des Spiels wäre es eine große Herausforderung, Crossplay nachträglich einzuführen. Das Spiel wurde 2018 veröffentlicht und hat sich seitdem stark weiterentwickelt. Der Fokus der Entwickler liegt derzeit darauf, die bestehende Spielerschaft mit neuen Inhalten zu versorgen.

Dennoch ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass Crossplay in Zukunft möglich sein könnte. Wie John Rush betonte, wird die Idee regelmäßig diskutiert. Allerdings ist es derzeit kein Thema, das aktiv verfolgt wird.

Burning Springs Update bringt frischen Wind

Was erwartet dich im neuen Update? Trotz der Enttäuschung über das fehlende Crossplay gibt es gute Nachrichten für alle, die auf neue Inhalte warten. Das kommende Burning Springs Update wird neue Quests, Regionen und ein neues Kopfgeldsystem einführen. Besonders spannend ist die Integration von „Der Ghul“, einem Charakter aus der Prime Video Serie Fallout, der im Spiel eine Rolle spielen wird.

Die bisherigen Vorschauen auf das Update sind vielversprechend, und du kannst dich auf eine spannende Erweiterung freuen, die im Dezember 2025 veröffentlicht wird.

Entwicklung und Zukunft von Fallout 76

Wie hat sich Fallout 76 seit seiner Veröffentlichung entwickelt? Seit dem Start im Jahr 2018 hat sich Fallout 76 erheblich verbessert. Während die anfänglichen technischen Probleme und das Fehlen von menschlichen NPCs für Kritik sorgten, wurden diese mit dem Wastelanders-Update im April 2020 behoben. Die Einführung von menschlichen NPCs und die stetige Erweiterung des Spiels haben zu einer positiven Entwicklung beigetragen.

Die Entwickler konzentrieren sich darauf, die bestehende Community mit neuen Inhalten zu begeistern, und setzen dabei auf regelmäßige Updates und Erweiterungen. Das Ziel ist es, die Spieler langfristig zu binden und das Spielerlebnis stetig zu verbessern.

Was hältst du von den Entwicklungen in Fallout 76? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!