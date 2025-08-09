Exklusives Xbox-Spiel Lapin ab September 2025 für PS4 und PS5 verfügbar

Die PlayStation 5 steht im Mittelpunkt einer spannenden Ankündigung: Ein weiteres exklusives Xbox-Spiel wird für die PS5 verfügbar sein. Nach einer dreijährigen Wartezeit können sich PS4- und PS5-Nutzer auf das Spiel „Lapin“ freuen, das am 2. September 2025 im PlayStation Store erscheint. Diese Entwicklung folgt einem Trend, bei dem immer mehr Xbox-Spiele ihren Weg auf die PlayStation finden.

Lapin: Ein neues Abenteuer für PS4 und PS5

Was macht Lapin so besonders? Lapin ist ein 2D-Platformer, der sich durch präzise Steuerung und herausfordernde Levels auszeichnet. Du übernimmst die Rolle einer Gruppe tapferer Hasen, die sich auf eine gefährliche Reise begeben, um ein neues Zuhause zu finden. Das Spiel wurde ursprünglich 2022 in einem Early-Access-Format veröffentlicht und hat seitdem eine positive Resonanz erhalten, insbesondere auf Steam mit einer beeindruckenden Zustimmung von 93 Prozent.

Auf der Xbox hingegen waren die Reaktionen gemischt, was sich in einer Bewertung von 3/5 Sternen im Microsoft Store widerspiegelt. Nun haben auch PlayStation-Nutzer die Gelegenheit, sich von den Abenteuern der Hasen überzeugen zu lassen.

Gears of War: Reloaded und weitere Portierungen

Welche Rolle spielt Gears of War: Reloaded? Neben Lapin findet am 26. August 2025 die Veröffentlichung von Gears of War: Reloaded statt, einem Remaster des beliebten Third-Person-Shooters. Dieses Spiel markiert die erste Erscheinung der Gears of War-Reihe auf PlayStation-Plattformen. Es bietet eine beeindruckende Grafik mit 4K-Auflösung und 60 FPS, und unterstützt sogar 120 FPS im Multiplayer-Modus.

Diese Portierung ist Teil einer breiteren Strategie von Xbox, die Spielebibliothek auch für PlayStation-Fans zugänglich zu machen. Die Einführung von Cross-Plattform-Funktionen und die Einbindung aller früheren DLCs machen Gears of War: Reloaded zu einem Muss für Fans der Serie.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Was kostet Lapin auf der PlayStation? Aktuell gibt es noch keinen offiziellen Preis für Lapin im PlayStation Store, aber es wird angenommen, dass es ähnlich wie auf anderen Plattformen mit 18,99 € angeboten wird. Interessierte können das Spiel bereits auf ihre Wunschliste setzen, um es nicht zu verpassen.

Die durchschnittliche Spielzeit von Lapin variiert je nach Spielstil zwischen 6 und 14 Stunden. Während einige Spieler das Abenteuer in sechs Stunden abschließen können, benötigen andere mehr Zeit, um das Spiel zu 100 Prozent zu meistern.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Lapin und Gears of War: Reloaded erwartet dich eine aufregende Zeit als PS5-Nutzer. Welche der beiden Titel spricht dich mehr an? Teile deine Meinung in den Kommentaren!