Evil Dead: The Game – Spielzeit: Alle Solo-Missionen und Belohnungen

Evil Dead: The Game ist hauptsächlich als Multiplayer-Spiel gedacht, in welchem in asymmetrischen PvP-Matches Dämonen und Überlebende um den Sieg ringen. Das Spielkonzept ist mit dem von Dead by Daylight in dieser Hinsicht vergleichbar. Es gibt jedoch auch einen kleinen Singleplayer-Teil des Spiels, den ihr nur allein spielen könnt. Aber wie lange dauert es, die Story zu bewältigen und welche Belohnungen warten auf euch?

Keine vollwertige Kampagne

Ihr könnt Missionen allein oder mit Bots spielen. Seid euch dabei aber im Klaren, dass es sich hierbei nicht um eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne handelt. Die Missionen sind eher ein zusätzlicher Modus, der euch Momente aus der Serie oder den Filmen erleben lässt, auf welchen das Spiel basiert. Außerdem könnt ihr euch dort mit der Spielmechanik vertraut machen.

Wie lang ist die Spielzeit der Story?

Um die fünf Hauptmissionen im Solo-Modus durchzuspielen, braucht ihr etwa 2 bis 2,5 Stunden an Spielzeit. Die einzelnen Missionen dauern zwischen 20 und 35 Minuten, je nachdem, wie gut ihr mit dem Kampfsystem vertraut seid. In späteren Missionen können Kämpfe teilweise sehr schwer sein.

Welche Missionen gibt es in Evil Dead: The Game?

Das sind die fünf bisherigen Hauptmissionen und ihre Belohnungen:

Kapitel 1: Wenn du jemanden liebst, lass sie frei…mit einer Kettensäge Belohnungen: Charakter Ash Williams (Ash vs Evil Dead) und die Knowby-Aufzeichnung Nr. 1

Kapitel 2: Party Down Belohnungen: Überlebenden-Outfit Trauerkleidung und die Knowby-Aufzeichnung Nr. 2

Kapitel 3: Töte sie alle Belohnungen: Charakter Amanda Fisher und die Knowby-Aufzeichnung Nr. 3

Kapitel 4: Es wird uns nicht gehen lassen Belohnungen: Charakter Pablo Simon Bolivar und die Knowby-Aufzeichnung Nr. 4

Kapitel 5: Homecoming-King Belohnungen: Charakter Lord Arthur und die Knowby-Aufzeichnung Nr. 5



Mehr Missionen sollen folgen

Im Menü des Spiels wird darauf hingewiesen, dass in Kürze weitere Missionen folgen werden. Es scheint also, dass Saber Interactive den Titel in den kommenden Monaten weiter ausbauen wird. Laut den internationalen Testwertungen wird das Spiel für eine spaßige Angelegenheit gehalten, das dem Horror aus den Vorlagen Tribut zollt. Weitere Horror-Action wird dementsprechend unter den Fans wohl gefragt sein.

Solltet ihr auf Trophäen-Jagd im Spiel sein, haben wir hier für euch einen Leitfaden aller Erfolge zusammengestellt:

Evil Dead: The Game – Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy