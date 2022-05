Evil Dead: The Game – Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Der brandneue asymmetrische Koop-Shooter Evil Dead: The Game wurde passend am Freitag, den 13. Mai 2022 von Saber Interactive veröffentlicht. Basierend auf den „Evil Dead“-Filmen und der „Ash vs. Evil Dead“-Serie bietet der Multiplayer-Horror eine Fülle von Achievements (Xbox/PC) und Trophäen (PS4/PS5), die es für Spieler*innen gilt freizuschalten. Wir verraten euch in diesem Artikel, welche Trophäen und Erfolge es gibt und wie ihr sie auf der Plattform eurer Wahl erhalten könnt.

Alle Trophäen in Evil Dead: The Game

Ihr könnt insgesamt 45 Trophäen in „Evil Dead: The Game“ auf der PS4 und PS5 freischalten:

1x Platin

1x Gold

15x Silber

28x Bronze

Auf der Xbox One oder Xbox Series S/X gibt es die Platin-Trophäe nicht, dementsprechend könnt ihr dort nur 44 Erfolge sammeln, die euch insgesamt 1.000 Punkte beim Gamerscore einbringen.

Evil Dead: Platin-Trophäe

Retter und Zerstörer: Sammle alle Trophäen

Gold-Trophäen

Groovy: Erreiche die maximale Benutzerstufe

Silber-Trophäen

Dreißig Siege: Gewinne 30 Matches als Überlebender

Zurück ins Reich der Toten: Besiege die Dunklen

Boss der Bosse: Töte 20 Bosseinheiten

Voll ausgestattet: Werte fünf Überlebenden-Kategorien mit Pink-F-Punkten komplett auf

Wunschwaffe: Töte 50 Untote mit einer legendären Waffe

Wirklich unglaublich: Schalte alle einzigartigen Fähigkeiten eines Überlebenden frei

Für den König: Erreiche die maximale Stufe mit einem Überlebenden

Armageddon: Gewinne 30 Matches als Dämon

Mühelos böse: Gewinne ein Match als Dämon, ohne von einer Bosseinheit Besitz zu ergreifen

Sei ein Baum: Ergreife Besitz von einem Baum und schlage zwei Überlebende gleichzeitig

Wir holen euch einen nach dem anderen: Töte einen Überlebenden mit einem kontrollierten Überlebenden

Tot bei Tagesanbruch: Töte zehn Überlebende als Bosseinheit

Ich mag böse sein, aber ich fühle mich gut: Werte vier Kategorien mit höllischen Verbesserungspunkten komplett auf

Raus aus dem Keller: Schalte alle einzigartigen Fähigkeiten eines Dämons frei

Wir werden wieder existieren: Erreiche die maximale Stufe mit einem Dämon

In Evil Dead: The Game kämpft Ash sogar zusammen mit mittelalterlichen Rittern im Team.

Bronze-Trophäen

Schrecken der Untoten: Töte 500 böse Standardeinheiten

Aufwärmen: Töte 50 böse Eliteeinheiten

Wer zuletzt lacht: Töte zehn Bosseinheiten

Reich mir die Flosse: Verstecke Ashs Hand in einer Truhe und erschrecke einen Überlebenden, der sie öffnet

Das muss wehtun!: Führe zehn Spezialangriffe aus

Wer will noch mal, wer hat noch nicht?: Führe 100 Schlussangriffe aus

Kein Kamerad wird zurückgelassen: Hilf Teammitgliedern 30-mal wieder auf die Beine

Zurück von den Toten: Belebe 10-mal Seelen von Teammitgliedern am Altar wieder

Bücher aus dem Jenseits: Sammle 20 fehlende Seiten

Lichtbringer: Aktiviere 50 Lichtquellen

Nimm das!: Töte zehn Untote mit Kopfschüssen

Backpfeifensalat: Töte einen Untoten mit bloßen Händen

Wegweisendes Licht: Finde 300 Gegenstände mithilfe der Taschenlampe

Heute nicht, Dämon: Befreie zehn besessene Teammitglieder

"Verkehrsunfall": Überfahre 50 Untote mit einem Auto

Klassischer Wagen: Fahre als Ash den Delta

Ich fahre hier!: Betätige im Auto die Hupe

Taxi!: Fahre ein Auto, in dem sich alle Teammitglieder befinden

Die ersten Überlebenden: Beende ein Match mit Ash (Tanz der Teufel), Cheryl und Scotty im Team

Zweites Team: Beende ein Match mit Ash (Tanz der Teufel II), Annie Knowby und Ed Getley im Team

Mittelalterliche Meute: Beende ein Match mit Ash (Armee der Finsternis), König Arthur und Henry dem Roten im Team

Jacksonville, wir kommen!: Beende ein Match mit Ash (Ash vs Evil Dead), Kelly und Pablo im Team

Die vier apokalyptischen Reiter: Beende ein Match mit vier Ashs im Team

Puppenspieler: Ergreife Besitz von 50 Standardeinheiten

Kontrollfreak: Ergreife Besitz von 25 Eliteeinheiten

Wer ist hier der Boss?: Ergreife Besitz von zehn Bosseinheiten

Schließe dich uns an!: Ergreife Besitz von zehn Überlebenden

Du kannst dem Bösen nicht entkommen: Überfahre einen Überlebenden mit einem kontrollierten Auto

