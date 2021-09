GTA Online: Zahlreiche Belohnungen, Boni & Rabatte

Nachdem Rockstar Games vor Kurzem offiziell angekündigt hat, dass GTA 5 und GTA Online erst im kommenden Jahr die angekündigte Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series X/S erhalten werden, dürfen sich Spieler*innen des Multiplayer-Modus weiterhin über neue Inhalte und regelmäßige Updates freuen.

Geschenke und Glücksspiel in GTA Online

In dieser Woche gibt es zum ersten Mal innerhalb der vergangenen Wochen kein neues Fahrzeug aus dem Los Santos Tuners Update. Stattdessen besteht aber die Möglichkeit als LS-Car-Mitglied den Dinka Jester RR geschenkt zu bekommen. Dafür müsst ihr lediglich in der Straßenrennserie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Top 3 erreichen.

Auf der Teststrecke im LS Car Meet könnt ihr aktuell den Annis ZR350, den Vapid Dominator GTT und den Karin Calico GTF ausprobieren.

Dreht ihr in dieser Woche mit einem besonders geschickten Händchen am Glücksrad im Casino, könnt ihr als Hauptpreis das Motorrad Principe Lectro gewinnen. Ebenfalls zu erwähnen sei, dass in dieser Woche alle Fahrräder kostenlos angeboten werden. Möchtet ihr also ein wenig für eure virtuelle Fitness tun, dann bietet sich dazu jetzt die perfekte Möglichkeit.

Regelmäßig könnt ihr bei ausgewählten Jobs und Missionen doppelte bis dreifache Boni erhalten. In dieser Woche sind es diese Missionen:

Doppelte GTA$ & RP in ausgewählten MC-Verkaufsmissionen (gefälschte Dokumente, Falschgeld und Hanf) sowie in Radrennen

in ausgewählten MC-Verkaufsmissionen (gefälschte Dokumente, Falschgeld und Hanf) sowie in Radrennen Dreifache GTA$ & RP in Hasta La Vista

Ein kostenloses „Blaine County Radio“-T-Shirt gibt es für Besitzer eines MC-Clubhauses.

Rabatte auf Fahrzeuge &Prime-Gaming-Boni

Derzeit winken satte 40 Prozent Rabatt auf MC-Clubhäuser sowie auf zugehörige Anpassungen und Verbesserungen. Weiterhin gewährt euch Rockstar 50 Prozent Rabatt auf Nachschub für alle MC-Verkaufsmissionen, auf Hanfplantagen, Falschgeld-Druckereien, Dokumentfälschereien und all ihre Verbesserungen und Modifikationen. Weitere Rabatte und Boni sind:

Fahrzeugrabatte : 40 % auf die Shitzu Hakuchou Drag, den Pegassi Vortex, den MTL Dune und den Maxwell Vagrant sowie30 % auf den Vulcar Warrener HKR

: 40 % auf die Shitzu Hakuchou Drag, den Pegassi Vortex, den MTL Dune und den Maxwell Vagrant sowie30 % auf den Vulcar Warrener HKR Prime-Gaming-Rabatte: 80 % Rabatt auf den Vapid Flash GT und 35 % auf den Obey Tailgater S

80 % Rabatt auf den Vapid Flash GT und 35 % auf den Obey Tailgater S Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche