Resident Evil 8: Das Erkunden der offeneren Spielwelt lohnt sich

Mit Resident Evil 8: Village wird Entwickler Capcom einige Neuheiten in die Horror-Spielreihe einführen. Unter anderem wird das Game im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich offenere Areale bieten. Das Erkunden dieser Gebiete wird dabei durchaus belohnt und soll außerdem das langfristige Interesse am Spiel aufrecht erhalten.

Resident Evil 8 als Themenpark des Grauens

Im Gespräch mit IGN verrät Game Director Morimasa Sato einiges mehr über das kommende Horror-Game. Besonders spannend ist hierbei, was Sato über die Spielwelt und das Erkunden der offeneren Bereiche verrät. In „Resident Evil 8“ sollen wir laut Capcom nämlich einen „Themenpark des Grauens“ durchstreifen.

Und was hat ein Themenpark so an sich? Genau: Zahlreiche coole Dinge, die es Spaß macht zu entdecken und auszuprobieren.

Resident Evil Village wird das größte der Reihe und lässt Ethan dafür schneller laufen

Ähnlich soll es dementsprechend in Village laufen. Man soll sich in der Welt durch seine Bewegungsfreiheit regelrecht verlieren können. Dabei soll es gerade nur so viel Führung geben, dass die Spieler*innen nicht vollständig desorientiert sind oder ihr Ziel komplett aus den Augen verlieren. Großzügiges Erkunden soll zudem belohnt werden, wie Sato meint:

„Es gibt viele Häuser, die man völlig ignorieren kann, aber da wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, die Erkundungsbereitschaft des Spielers zu belohnen, gibt es immer etwas Interessantes zu entdecken. Wir haben uns wirklich sehr bemüht, die Erkundung von Village lohnenswert zu gestalten.“ Morimasa Sato gegenüber IGN

Wenn ihr genauer erkundet, erhaltet ihr entsprechende Belohnungen. © Capcom

Ladezeiten in Resident Evil Village

Der Umfang der möglichen Wege, die man in RE8 gegen kann, soll dabei beinahe zu groß sein. Es gibt zahlreiche optionale Abzweige, die schlussendlich auch die Spielzeit des Games stärker beeinflussen und Spieler*innen dazu anregen sollen, mehrere Spieldurchläufe zu absolvieren.

„Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass wir zu viele Umwege vorbereitet haben. Wenn man also alles erleben möchte, wird es wirklich lange dauern.“ Morimasa Sato gegenüber IGN

Damit es auch wirklich Spaß macht RE8 ausführlich und vielleicht sogar für mehrere Runs zu erkunden, sind die Ladezeiten laut Capcom kaum bis gar nicht vorhanden:

Auf PS5 und Xbox Series soll es gar keine Ladezeiten geben.

soll es geben. Auf PS4 und Xbox One wird zwar an bestimmten Punkten durchaus geladen, allerdings so, dass die Spieler*innen es nicht bemerken sollen und es sich ebenso wie ein nahtloses Erlebnis anfühlt.

Überzeugen könnt ihr euch von der erkundungswerten Spielwelt und den schnellen Ladezeiten am 7. Mai 2021. An diesem Tag erscheint „Resident Evil 8“ für PC, PS4, PS5, Xbox-Konsolen und Google Stadia.