Eternatus kommt zu Pokémon Go – Sei bereit für das epische August-Event 2025!

Im August 2025 erwartet dich in Pokémon Go ein aufregendes Event-Doppel, das die Rückkehr mächtiger Pokémon und das Debüt von Eternatus, einem legendären Pokémon aus Pokémon Schwert und Schild, mit sich bringt. Die beiden angekündigten globalen Events, Dark Skies und Max Finale, versprechen spannende Begegnungen und reichlich Belohnungen.

Dark Skies Event und das Debüt von Eternatus

Wann startet das Dark Skies Event? Das Dark Skies Event beginnt am Montag, dem 18. August 2025, um 10:00 Uhr Ortszeit. Mit diesem Event wird ein neuer Go-Pass namens Max Finale eingeführt, den alle Spieler über Level 13 erhalten werden.

Zusätzlich zum Standard-Go-Pass wird auch ein Go-Pass Deluxe angeboten, der zusätzliche Belohnungen wie extra Bonbons beinhaltet. Beide Versionen des Go-Pass ermöglichen dir eine Begegnung mit Eternatus sowie anderen Dynamax-Pokémon. Während der Event-Zeit wird die maximale Anzahl an Max-Partikeln, die du halten kannst, erhöht, und mehr Power-Spots werden aktiv sein.

Max Finale: Eine epische Herausforderung

Was erwartet dich beim Max Finale Event? Direkt im Anschluss an Dark Skies findet am Samstag, dem 23. August 2025, und Sonntag, dem 24. August 2025, das Max Finale Event statt. Hier kehren die Kronenschwert-Zacian und Kronenschild-Zamazenta in Raids zurück, um sich der Herausforderung von Eternamax Eternatus zu stellen.

Das Besiegen von Eternamax Eternatus wird dir viele Bonbons und XL-Bonbons einbringen. Diese sind notwendig, um dein Eternatus, das du durch den Go-Pass erhältst, aufzuleveln. Während des Max Finale Events werden alle bisher in Pokémon Go eingeführten Dynamax- und Gigantamax-Pokémon zurückkehren, und die Begrenzung für Fern-Raids wird aufgehoben.

Rookidee Community Day und weitere Events

Was passiert nach den großen Events? Nach Dark Skies und Max Finale erwartet dich am Samstag, dem 30. August 2025, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit ein Rookidee Community Day. Wenn du Corvisquire bis zum 6. September 2025 um 22:00 Uhr Ortszeit entwickelst, erhältst du ein Corviknight mit der Spezialattacke Luftschnitt.

Am Sonntag, dem 31. August 2025, wird ein Raid Day stattfinden, dessen Details jedoch noch bekannt gegeben werden. Diese Events markieren das Ende der Season Delightful Days, und es bleibt spannend, welche Überraschungen Niantic für die kommende Saison bereithält.

Die Zukunft von Pokémon Go

Was könnte nach Delightful Days kommen? Während Niantic noch keine weiteren Informationen preisgegeben hat, spekulieren Fans, dass Pokémon Go nach dem Max Finale Event möglicherweise den Fokus von Max Battles verschiebt. Einige vermuten, dass Paradox-Pokémon in den Mittelpunkt rücken könnten.

Die Einführung von Eternatus in Pokémon Go öffnet neue Türen für epische Kämpfe und Abenteuer. Die Frage bleibt, welche weiteren legendären Pokémon und Features Niantic in Zukunft für dich bereithält.

Bist du begeistert von diesen neuen Pokémon Go Events? Glaubst du, dass das Spiel nach dem Finale eine neue Richtung einschlagen wird? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!