Escape the Backrooms Version 1.0 – Spielerrekord auf Steam gebrochen

Escape the Backrooms hat nach fast drei Jahren im Early Access am 23. Oktober 2025 seine 1.0-Version auf Steam veröffentlicht und erlebt einen massiven Anstieg der Spielerzahlen. Kurz nach dem Launch verzeichnete das Spiel fast 36.000 gleichzeitige Spieler, was fast das Doppelte des bisherigen Höchstwerts darstellt. Dieses kooperative Horrorspiel von Entwickler Fancy Games hat damit einen beachtlichen Erfolg erzielt.

Was macht Escape the Backrooms so besonders?

Wie hebt sich das Spiel von anderen Horrorspielen ab? Escape the Backrooms basiert auf der urbanen Legende der Backrooms. Diese Vorstellung einer endlosen, beunruhigenden Umgebung hat das Internet im Sturm erobert und zahlreiche Creepypastas inspiriert. Das Spiel greift diese Atmosphäre auf und fordert Teams von bis zu vier Spielern heraus, aus labyrinthartigen Räumen voller Gefahren zu entkommen.

Ein herausragendes Merkmal ist der Einsatz von Proximity-Chat, der es sowohl den Teammitgliedern als auch den mysteriösen Kreaturen ermöglicht, sich gegenseitig zu hören. Diese Funktion verstärkt das Gefühl der Immersion und Bedrohung, das für das Genre typisch ist.

Die Entwicklung und der Erfolg von Escape the Backrooms

Wie entwickelte sich das Spiel im Laufe der Zeit? Seit seiner Veröffentlichung im Early Access im Jahr 2022 hat Escape the Backrooms stetige Verbesserungen erfahren. Die kürzlich veröffentlichte 1.0-Version bringt nicht nur vier neue Level und alternative Enden, sondern auch erhebliche visuelle Verbesserungen. Diese Neuerungen verleihen dem Spiel eine höhere Wiederspielbarkeit und machen es zu einem der immersivsten Horrorspiele auf Steam.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Erfolg des Spiels ist auch in den beeindruckenden Spielerzahlen zu erkennen. Bereits im Januar 2023 hatte das Spiel einen Höchststand von 3.301 gleichzeitigen Spielern erreicht, der bis Oktober 2025 auf fast 36.000 gestiegen ist. Diese Zahlen veranschaulichen die wachsende Popularität des Spiels und die erfolgreiche Arbeit von Fancy Games.

Ein Blick in die Zukunft von Escape the Backrooms

Was können Spieler in Zukunft erwarten? Mit der Version 1.0 hat Fancy Games bestätigt, dass Escape the Backrooms auch in den kommenden zwei Jahren weiterhin neue Inhalte erhalten wird. Diese Ankündigung verspricht nicht nur neue Herausforderungen und Level, sondern auch unerwartete Überraschungen, die den Spielern bevorstehen.

Für diejenigen, die das Spiel ausprobieren möchten, gibt es derzeit einen Rabatt. Der Preis von Escape the Backrooms liegt momentan bei etwa 6,60 Euro, was einem reduzierten Preis von 7 USD entspricht.

Was denkst du über den Erfolg von Escape the Backrooms? Teile deine Meinung in den Kommentaren!