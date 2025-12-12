Gratis-Spiel Hogwarts Legacy legt Epic Games Store lahm – Das kannst du tun!

Der Epic Games Store ist aktuell nicht erreichbar und das ausgerechnet an einem der wichtigsten Tage des Jahres für PC-Gamer. Am Abend des 12. Dezember 2025, parallel zu den Game Awards, ist die Plattform unter dem massiven Ansturm zusammengebrochen. Der Grund: Epic verschenkt das beliebte Action-RPG Hogwarts Legacy.

Statt wie üblich am Donnerstagmorgen ein neues Gratis-Spiel bereitzustellen, hatte Epic die Enthüllung im Rahmen der Show angekündigt. Die Überraschung war groß, als tatsächlich Hogwarts Legacy als kostenloses Spiel bestätigt wurde. Innerhalb weniger Minuten versuchten unzählige Nutzer, das Spiel ihrer Bibliothek hinzuzufügen – mit fatalen Folgen für die Server.

Hogwarts Legacy als Gratis-Spiel

Warum sorgt Hogwarts Legacy für Serverprobleme? Das Action-Rollenspiel war 2023 das meistverkaufte Spiel weltweit und zählt auch 2025 noch zu den gefragtesten Titeln. Entsprechend groß war die Begeisterung, als Epic Games es am 12. Dezember 2025 abends kostenlos im Store anbot – ein seltener Coup für die Plattform.

Die Aktion läuft bis zum 18. Dezember 2025. Doch aktuell gestaltet sich das Einlösen schwierig: Die Store-Seite ist teilweise gar nicht erreichbar, Ladezeiten brechen ab oder es werden Fehlermeldungen angezeigt. Laut Nutzern auf Down Detector und in sozialen Netzwerken bestehen die Probleme bereits seit mehreren Stunden.

So lange bleibt das Spiel kostenlos

Wie lange hast du Zeit, dir Hogwarts Legacy zu sichern? Auch wenn die Server derzeit überlastet sind, müssen PC-Fans nicht in Panik verfallen. Das Spiel bleibt bis einschließlich Montag, den 18. Dezember 2025 kostenlos verfügbar. Sobald die technischen Probleme behoben sind, kannst du dir das RPG problemlos sichern – vorausgesetzt, du meldest dich mit deinem Epic-Konto an.

Wer also jetzt keine Chance hat, sollte einfach später erneut versuchen, auf den Store zuzugreifen. In den meisten Fällen normalisiert sich die Lage innerhalb von Stunden, sobald der größte Ansturm vorbei ist.

Ein Blick auf Hogwarts Legacy

Was macht das Spiel so besonders? In Hogwarts Legacy erlebst du eine offene Welt im Harry-Potter-Universum, angesiedelt im 19. Jahrhundert. Du spielst einen selbst erstellten Zauberschüler oder eine Zauberschülerin, erkundest Hogwarts, Hogsmeade und die umliegenden Gebiete, lernst Zaubersprüche, braust Tränke und kämpfst gegen dunkle Magie.

Die Spielwelt ist liebevoll gestaltet, bietet zahlreiche Geheimnisse und erlaubt es dir, deinen Charakter mit verschiedenen Builds und Fähigkeiten individuell zu entwickeln. Die Beliebtheit des Spiels liegt nicht nur an der bekannten Marke, sondern auch an der technischen und spielerischen Qualität.

Server-Ausfälle bei Gratis-Angeboten

Warum stürzt der Epic Games Store bei solchen Aktionen so oft ab? Immer wieder sorgt Epic Games mit großzügigen Gratisangeboten für Schlagzeilen – und leider auch für Serverprobleme. Wenn ein besonders begehrtes Spiel wie GTA V, Civilization VI oder jetzt Hogwarts Legacy kostenlos angeboten wird, übertrifft die Nutzerzahl die Serverkapazitäten schnell.

Ein plötzlicher Anstieg von Millionen gleichzeitiger Zugriffe kann selbst große Plattformen an ihre Grenzen bringen. Auch wenn Epic in den letzten Jahren in die Infrastruktur investiert hat, zeigen solche Ausfälle, dass der Andrang bei AAA-Titeln nach wie vor unterschätzt wird.

Was du jetzt tun kannst

Wie reagierst du am besten auf den Ausfall? Sollte der Store weiterhin nicht erreichbar sein, empfehlen sich folgende Maßnahmen:

Versuche es zu einer späteren Uhrzeit erneut – z. B. am frühen Morgen oder späten Abend.

Nutze die Epic-Games-Launcher-App statt der Webversion (oder umgekehrt).

Beobachte Plattformen wie Down Detector oder Reddit für aktuelle Statusmeldungen.

Vermeide wiederholtes Neuladen in kurzen Abständen – das erhöht nur die Serverlast.

In der Regel ist Epic bemüht, solche Probleme zeitnah zu lösen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Store im Verlauf des 13. Dezember 2025 wieder stabil läuft.

Ein historisches Geschenk

Wie groß ist die Bedeutung dieses Giveaways? Hogwarts Legacy ist nicht nur ein finanziell erfolgreicher Titel, sondern auch ein Spiel mit großer Fanbasis. Dass Epic Games diesen Blockbuster verschenkt, ist ein starkes Signal im Kampf um Marktanteile gegenüber Steam. Es unterstreicht auch die Strategie des Unternehmens, durch Gratis-Angebote neue Nutzer zu gewinnen und langfristig an die Plattform zu binden.

Für dich als PC-Gamer ist das die perfekte Gelegenheit, ein herausragendes Spiel kostenlos zu erleben – vorausgesetzt, du erwischst ein Zeitfenster ohne Serverprobleme.

