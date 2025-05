Epic Landscapes Jigsaw – Kostenloses Xbox-Spiel nur eine Woche im Microsoft Store

Das neue Xbox-Spiel Epic Landscapes Jigsaw ist ab sofort kostenlos im Microsoft Store erhältlich, jedoch nur für eine Woche. Diese Aktion läuft bis zum 31. Mai 2025, danach wird das Spiel wieder zu seinem regulären Preis angeboten. Spieler auf der Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X können das Spiel ohne Xbox Game Pass kostenlos herunterladen und es anschließend dauerhaft behalten.

Über das Spiel Epic Landscapes Jigsaw

Was bietet Epic Landscapes Jigsaw? Entwickelt und veröffentlicht von Nova Softwares, ist Epic Landscapes Jigsaw ein Puzzlespiel, das die Schönheit der Natur widerspiegelt. Die Spieler können sich auf eine friedliche und visuell beeindruckende Puzzle-Erfahrung freuen, die durch einige der atemberaubendsten Orte der Erde inspiriert wurde. In hochauflösenden Puzzles können majestätische Berge, ruhige Seen, verzauberte Wälder und goldene Wüsten erkundet werden.

Interessierte Spieler sollten beachten, dass das Spiel 766,35 MB freien Speicherplatz erfordert. Wenn du digitale Puzzles magst und dich für Natur begeisterst, könnte dieses Spiel genau das Richtige für dich sein.

Ein seltenes Angebot

Warum ist dieses Angebot so besonders? Es ist äußerst selten, dass ein Xbox-Spiel im Microsoft Store kostenlos angeboten wird, sei es für die Xbox One oder die Xbox Series X. Normalerweise handelt es sich dabei um kleinere oder weniger bekannte Spiele. Dass Epic Landscapes Jigsaw, welches erst am 8. April 2025 veröffentlicht wurde, bereits kostenlos verfügbar ist, ist eine Überraschung.

Spieler, die gerne aktuelle und populäre Xbox-Titel erleben möchten, könnten in diesem Fall enttäuscht sein, da es sich nicht um ein großes AAA-Spiel handelt. Dennoch ist es eine Gelegenheit, ein neues Spiel kostenlos zu genießen.

Weitere Angebote auf Xbox

Welche anderen Angebote gibt es diese Woche? Neben Epic Landscapes Jigsaw gibt es derzeit weitere kostenlose Spiele für die Xbox Series X und Xbox Series S, die besonders für RPG-Fans interessant sein könnten. Es lohnt sich, im Microsoft Store nach weiteren Angeboten Ausschau zu halten.

Was denkst du über das aktuelle Angebot von Epic Landscapes Jigsaw? Wirst du das Spiel ausprobieren oder kennst du andere interessante Gratis-Angebote auf der Xbox? Teile deine Meinung in den Kommentaren!