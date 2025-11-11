Entlassungen bei Rockstar Games – Ehemalige Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe

Die Entlassung von fast 40 Mitarbeitern bei Rockstar Games sorgt weiterhin für Kontroversen. Die ehemaligen Angestellten, die letzten Monat entlassen wurden, äußern sich nun zu den Geschehnissen. Die Entlassungen wurden von Rockstar Games als „schwerwiegendes Fehlverhalten“ bezeichnet, während eine Gewerkschaft behauptet, es handele sich um Gewerkschaftsfeindlichkeit.

Vergangene Woche fanden mehrere Proteste statt, an denen betroffene Entwickler, Gewerkschaftsorganisatoren, Fans und die Öffentlichkeit teilnahmen. Zwei große Demonstrationen ereigneten sich vor den Büros von Rockstar North und Take-Two in London.

Reaktionen der Entwickler

Wie reagierten die betroffenen Entwickler? Einige der Entwickler äußerten sich über den YouTube-Kanal People Make Games zu den Vorfällen. In einem Video, das Aufnahmen der Proteste in Edinburgh zeigt, kommen die Entlassenen zu Wort. Chris Bratt, der Host des Kanals, sprach mit den ehemaligen Mitarbeitern, während andere anonym bleiben wollten und ihre Nachrichten vorgelesen wurden.

Ein Rockstar-Mitarbeiter sagte:

Die Energie. Die Aufregung. Der Funke, der diesen Ort so besonders machte, ist jetzt zerstört. (…) Es ist herzzerreißend, denn gerade jetzt, wenn wir uns mehr denn je auf das Projekt (GTA VI) konzentrieren sollten, sind die meisten von uns verängstigt, verletzt und fühlen sich unsicher.

Diese Gefühle spiegeln die Aussagen eines aktuellen Rockstar-Mitarbeiters wider, der letzte Woche im GTA-Forum schrieb, dass die Moral im Hauptstudio auf einem historischen Tiefpunkt sei.

Langjährige Mitarbeiter äußern sich

Was sagen langjährige Mitarbeiter? Ein weiterer entlassener Mitarbeiter, der 11 Jahre bei Rockstar war, äußerte sich folgendermaßen:

Wir dachten, wir könnten einen besseren Arbeitsplatz schaffen. Direkt mit unseren Kollegen und der Geschäftsführung zusammenarbeiten. Wir haben bei jeder Gelegenheit versucht, alle Richtlinien einzuhalten und Dinge zu tun, die keine Wellen schlagen und den Unternehmenswerten entsprechen.

Chris Bratt berichtete, dass ihm nahestehende Personen mitteilten, dass Berufungen gegen die Entlassungen bei Rockstar eingereicht wurden. Nun bleibt abzuwarten, wie es weitergeht.

Weitere Ereignisse bei Rockstar Games

Welche weiteren Ereignisse gibt es bei Rockstar Games? Neben den Entlassungen sponsert Rockstar Games erneut ein jährliches Triathlon-Event in Edinburgh. Zudem verließen letzte Woche weitere langjährige Mitarbeiter aus eigener Entscheidung das Unternehmen, alle aus derselben Abteilung.

