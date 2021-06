Elon Musk zeigt Cyberpunk 2077 im neuen Tesla „mit PS5-Level-Performance“

Das neue Infotainment-System von Tesla hat es in sich. Angetrieben von einem AMD Ryzen Prozessor und einer AMD RDNA 2 GPU läuft der neue Tesla Model S Plaid zu Höchstleistungen auf und das nicht nur auf der Straße.

Die verbaute Technik ist so stark, dass sie sogar an eine PS5 heranreicht. Die „PS5-Level-Technik“ soll laut Aussagen die stärkste sein, die je in einem Auto verbaut wurde. Im Rahmen eines aktuellen Vorstellungsevents heißt es:

„Es gab noch nie ein Auto, das so sehr auf dem letzten Stand der Computertechnik war wie das Infotainment-System. Und zwar buchstäblich auf dem Level einer PlayStation 5“, erklärt Elon Musk, CEO von Tesla.

Elon Musk spricht weiter über die Leistung, die sich auf PS5-Niveau befinde. Sie könne Cyberpunk 2077 abspielen und das sogar mit einer adäquaten Bildrate. Moderne Spiele wie Cyberpunk sollen bis zu 60 FPS erreichen können, genauso wie es bei neuen Spielen auf der Sony-Konsole der Fall ist.

Das vollständige Event könnt ihr euch hier im Video ansehen, falls ihr es verpasst habt:

Die gezeigte „Cyberpunk 2077“-Demo soll live im Auto stattgefunden haben.

Das neue Infotainment-System wird im neuen Tesla Model S und im Tesla Model X verbaut, das insgesamt über 10 Teraflops beinhaltet.

Zum Vergleich: Die PS5 weist 10,28 Teraflops auf. Dazu sei allerdings gesagt, dass sich die Rechenleistung auf alle Aufgaben im System bezieht, und demnach nicht die ganzen 10 Teraflops fürs Gaming allein zur Verfügung stehen.

Dennoch ist es eine bemerkenswerte Tatsache, dass die Fahrer*innen des neusten Tesla-Modells fortan Spiele wie Cyberpunk zocken könnten, ohne dass die Technik des Autos ins Schwitzen gerät.