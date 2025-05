Ellies Faszination für Motten in The Last of Us – Bedeutung für Staffel 2 erklärt

Die erste Staffel von HBOs „The Last of Us“ gilt als eine der besten Videospieladaptionen, da sie eng an der Originalgeschichte bleibt und gleichzeitig Charaktere und Ereignisse erweitert, die im Spiel nur angedeutet werden. Während die zweite Staffel von „The Last of Us“ kontrovers diskutiert wird, bleibt die Serie ihrem Ziel treu, die Spiele weiter auszubauen. Ein Beispiel hierfür ist Episode 6, die tief in Ellies (Bella Ramsey) Faszination für Motten eintaucht und die Tätowierung erklärt, die das Mädchen über ihre Narbe am Arm bekommt. Dies beantwortet eine Frage, die Spieler schon seit Jahren beschäftigt.

Die Symbolik der Motte in „The Last of Us Part II“

Warum sind Motten in „The Last of Us Part II“ so wichtig? In „The Last of Us Part II“ ist die Motte ein wiederkehrendes visuelles Element, das als Mittelpunkt von Ellies markanter Tätowierung, auf dem Hals der Gitarre, die Joel ihr schenkt, und in den Ladebildschirmen des Spiels erscheint. Diese konstante Präsenz der Motte deutet sofort auf ihre Bedeutung als symbolische Verankerung für Ellies dunkle und emotional aufgeladene Reise hin. Spielleiter Neil Druckmann erklärte in einem Interview, dass die Motte „Besessenheit und das Streben nach einem Licht“ repräsentiert, was zu zerstörerischen Enden führen kann. Diese Interpretation spiegelt sich in Ellies alles verzehrendem Rachefeldzug wider, der einen Großteil von „The Last of Us Part II“ prägt.

Die Bedeutung der Motte für Ellie

Warum ist Ellie von Motten fasziniert? Episode 6 der zweiten Staffel von „The Last of Us“ weicht von Ellies Reise nach Seattle ab, um ihre Beziehung zu Joel (Pedro Pascal) zu erkunden. Durch Rückblenden erfahren wir, wie sich das Duo allmählich entfremdet, als Ellie erkennt, dass Joel sie über die Ereignisse in Salt Lake City belogen hat. Während Ellie heranwächst, wird sie von Motten fasziniert und bedeckt die Wände ihres Schlafzimmers mit Zeichnungen des Insekts, bevor sie schließlich eine Tätowierung mit einer Motte erhält. Diese Ereignisse spiegeln „The Last of Us Part II“ wider.

Die Serie geht jedoch über das Videospiel hinaus, indem sie erklärt, wie Joel verzweifelt versucht, die Bedeutung der beiden Symbole zu verstehen, um sich mit seiner entfremdeten Tochter zu versöhnen. Joel fragt Gail (Catherine O’Hara) um Hilfe und erfährt, dass Motten mit dem Tod assoziiert werden. Diese Interaktion, zusammen mit der enthüllenden Szene auf der Veranda am Ende der Episode, erklärt, warum Ellie ein so morbides Symbol adoptiert hat.

Ellies innere Kämpfe und die Rolle der Motten

Wie beeinflusst die Motte Ellies Reise? Ellie wird von Motten fasziniert, weil sie davon überzeugt ist, dass ihr Zweck darin besteht, zu sterben. Sie glaubt, dass ihr Opfer in Salt Lake City zur Entwicklung eines Impfstoffes hätte führen können, der die Menschheit vor der Cordyceps-Infektion rettet. Deshalb ist sie zunehmend wütend und deprimiert, da sie darum kämpft, in einem Leben, das ihrer Meinung nach in einem Krankenhausbett hätte enden sollen, einen Sinn zu finden. Die Motte, als Vertreterin des Todes, wird zu Ellies Totem, da sie das innere Chaos des Mädchens widerspiegelt, ein Andenken an das Schicksal, das Joel ihr gestohlen hat. Diese Faszination für Tod und Bestimmung nährt auch ihren Groll gegen Joel und treibt sie auseinander.

Die Rezeption von „The Last of Us“

Wie wird die Serie von Kritikern und Fans aufgenommen? „The Last of Us“ wurde von Kritikern für die Darstellungen, das Drehbuch, das Produktionsdesign, die Regie und die Musik gelobt. Die Serie gewann mehrere Auszeichnungen, darunter acht Primetime Emmy Awards. Die zweite Staffel, die im April 2025 Premiere hatte, verfolgt weiterhin die komplexe Erzählung und die tiefen Charakterstudien, die das Spiel so einprägsam gemacht haben. Die Serie wird jeden Sonntag auf HBO und Max ausgestrahlt.

