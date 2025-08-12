Elden Ring Update: Sturmherrscher-Power gesteigert, spezielle PS5-Fixes

Elden Ring Nightreign hat ein neues Update erhalten, das unter der Versionsnummer 1.02.1 veröffentlicht wurde. Dieses Update konzentriert sich hauptsächlich auf das Beheben von Bugs, die Spieler im kooperativen Actionspiel entdeckt haben. Besonders für PlayStation 5-Spieler gibt es eine spezielle Anpassung, die auf anderen Plattformen nicht vorhanden ist.

Update-Highlights von Elden Ring Nightreign

Was sind die wichtigsten Änderungen im neuen Update? Die auffälligste Änderung betrifft die Fertigkeit „Sturmherrscher“. FromSoftware hat die Ladezeit dieser Fertigkeit verkürzt und gleichzeitig die Angriffskraft erhöht. Dadurch wird die Nutzung von Sturmherrscher effektiver als je zuvor.

Zusätzlich wurden zahlreiche Fehlerbehebungen vorgenommen, die sich auf verschiedene Aspekte des Spiels auswirken. Vom Einfluss auf die Benutzeroberfläche der PS5 bis hin zu spezifischen Gegnern und Mechaniken wurden viele dieser Probleme adressiert.

Balance-Anpassungen

Wie wurde die Fertigkeit „Sturmherrscher“ angepasst? Die Leistung der Fertigkeit „Sturmherrscher“ wurde signifikant erhöht. Die Ladezeit des Sturmeffekts wurde reduziert und die Geschwindigkeit der von der Klinge ausgelösten Angriffe erhöht. Zudem wurde die Angriffskraft im nicht aufgeladenen Zustand verbessert.

Fehlerbehebungen im Überblick

Welche Bugs wurden behoben? Eine Vielzahl von Bugs wurde mit dem neuen Update adressiert, darunter:

Ein Fehler, bei dem unter bestimmten Bedingungen durch fallengelassene Gegenstände keine anderen Aktionen außer Bewegung und Kameraoperation möglich waren.

Ein Fehler, bei dem durch erfolgreiche Paraden ausgelöste Effekte für bestimmte Paradeaktionen nicht aktiviert wurden.

Ein Fehler, bei dem das Ziel beim Einsatz der Ultimativen Kunst „Finale“ der Herzogin sofort aufgelöst wurde, wenn Eier oder Parasiten des Spielercharakters befallen waren.

Ein Fehler, bei dem bestimmte Angriffe von „Maris, Abgrund der Nacht“ bei Abwehr durch die Fertigkeit des Exekutors Schaden verursachten.

Ein Fehler, bei dem der Relikteffekt „[Exekutor] Während die Charakterfertigkeit aktiv ist, wird die Nutzung des verfluchten Schwerts freigeschaltet, um HP wiederherzustellen“ nicht aktiviert wurde.

Ein Fehler, bei dem die Fertigkeit „Sturmherrscher“ ohne FP-Verbrauch durch spezifische Schritte genutzt werden konnte.

Ein Fehler, bei dem der Schaden der passiven Wirkung „Frostbeulen erzeugt einen Nebel aus Frost“ höher war als beabsichtigt.

Ein Fehler, bei dem ein Fläschchen das eigene HP des Spielers nicht heilte, wenn Relikte mit der Wirkung „Fläschchen heilt auch Verbündete“ ausgerüstet waren.

Spezielle Anpassungen für PS5

Welche spezifischen Probleme wurden auf der PS5 behoben? Ein kritisches Problem, bei dem die Benutzeroberfläche, einschließlich des HUDs, verschwinden und das Spiel unerwartet beendet werden konnte, wurde speziell für die PS5 behoben.

Weitere Fehlerbehebungen und Anmerkungen

Gibt es noch andere wichtige Anmerkungen? Ein weiterer identifizierter Fehler betrifft die Verteilung der Heilung oder deren Menge für Verbündete, die die passive Wirkung „Allmähliche Heilung durch Fläschchen“ erworben haben. Dieser Fehler wird in einem zukünftigen Update behoben.

Zusätzlich wurden einige Texte im brasilianischen Portugiesisch korrigiert, und es wurden weitere kleinere Verbesserungen vorgenommen, um die Stabilität des Spiels zu gewährleisten.

Was hältst du von den neuen Änderungen in Elden Ring Nightreign? Teile deine Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!