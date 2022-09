Modder machen Fanträume wahr: Kämpft in Elden Ring gegen die Kaiser aus One Piece

Modifikationen für Videospiele sind seit jeher Traum wie Alptraum. Titel wie Elden Ring werden durch sie manchmal besser, manchmal schlechter und manchmal einfach nur merkwürdig. Und ganz selten sind sie eine perfekte Ergänzung, wie in diesem Fall die One Piece Mod von ArestameJoker auf Nexusmods.

Die Ende August 2022 veröffentlichte Mod erfreut sich bereits nach wenigen Tagen großer Beliebtheit, denn sie lässt euch in den Kampf gegen gleich drei Kaiser der Meere ziehen, die im Manga/Anime von Eiichiro Oda zu den gefürchtetsten Piraten aller Zeiten gehören. Und das aus gutem Grund, sie sind nämlich extrem stark.

©From Software/Bandai Namco/ArestameJoker

Elden Ring: One Piece Mod lässt euch gegen drei Kaiser antreten

Mods, welche die Welt von One Piece in „Elden Ring“ einziehen lassen, gibt es bereits seit den ersten Wochen nach Release von From Softwares Open-World-Action-Rollenspiel. So könnt ihr beispielsweise als Monkey D. Ruffy Abenteuer erleben, als Zorro, Trafalgar Law oder viele andere Charaktere, die eigentlich auf der Suche nach Rogers legendärem Schatz sind.

Dank der Veröffentlichung von User ArestameJoker ist es nun zudem möglich, gegen drei der stärksten Piraten zu kämpfen, die je in der Neuen Welt unterwegs waren. Dabei handelt es sich um die Kaiser Kaido, Whitebeard und Shanks, die in „Elden Ring“ die Positionen von drei gefürchteten und sehr schweren Bossen einnehmen.

Doch natürlich nicht irgendwelchen Bossen, der Modder hat darauf geachtet, dass die beliebten Piraten in zu ihnen passende Rollen schlüpfen. So übernimmt der starke Nahkämpfer Kaido die Position von General Radahn, Whitebeard benutzt als Godfrey, passend zu seiner Teufelskraft, Erdbeben-Attacken und Shanks vertritt die einarmige Malenia.

Momentan gibt es sogar Pläne, die Kaiserin Big Mom ebenfalls einzuführen, aktuell ist sie aber noch nicht Teil der so bezeichneten „One Piece – 3 Yonkos – Whitebeard Kaido and Shanks“-Mod. Der Modder ist aber offen für Vorschläge, welchen Boss in „Elden Ring“ Charlotte Linlin ersetzen soll. Dabei fiel bereits öfter der Name Rykard, auch Fürst der Blasphemie genannt.

Solltet ihr euch dafür interessieren, die drei Kaiser der Meere zum Kampf herauszufordern, könnt ihr die entsprechende Mod auf Nexusmods finden, wo euch ArestameJoker auch Schritt für Schritt erklärt, wie ihr seine Modifikation zum Laufen bringt. Da die Mod von From Software nicht unterstützt wird, tut ihr dies jedoch auf eigene Gefahr.

Das Risiko kann sich aber durchaus lohnen, denn die drei Piraten sehen fantastisch aus und werden ihrer Vorlage mehr als nur gerecht. Ihre Bewegungen und Attacken passen zu dem, was man im Manga beziehungsweise im Anime zu sehen bekam und sie haben sogar unterschiedliche Schadensmodelle, die sich ebenfalls an der „OnePiece“-Vorlage orientieren.