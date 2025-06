Elden Ring: Neuer Super-Boss im Update – Nightreign’s Everdark Sovereign ab 26.6.25

Die Fans von Elden Ring können sich auf eine neue Herausforderung freuen, denn das nächste Update des Spiels, Nightreign’s Everdark Sovereign, bringt einen weiteren Super-Boss mit sich. Am 26. Juni 2025 erscheint das Update, das die Everdark Sovereign-Version der Darkdrift Knight Expedition einführt. Dieses Update folgt auf die vorherige Version mit dem Gaping Jaw Nightlord und Adel. Die neue Version des Darkdrift Knight Expedition ist stärker und anspruchsvoller und wird nur für begrenzte Zeit verfügbar sein.

Was sind die neuen Belohnungen?

Welche neuen Belohnungen erwarten dich? Mit der Einführung der Everdark Sovereign-Versionen werden Spieler, die diese herausfordernden Bosse besiegen, mit Sovereign Sigils belohnt. Diese neuen Token können gegen spezielle Relikte und Gegenstände eingetauscht werden. Besonders spannend: Die ersten Siege über jeden Everdark Sovereign belohnen dich mit zusätzlichen Sovereign Sigils.

Die Herausforderung besteht darin, dass diese Bosse wesentlich schwieriger als ihre regulären Gegenstücke sind. Nightfarers sollten sich darauf vorbereiten, ihre besten Klassen zu wählen und möglicherweise in Teams zusammenzuarbeiten, um diese mächtigen Gegner zu besiegen.

Welche Bosse erwarten dich?

Welche Bosse werden als Everdark Sovereigns verfügbar sein? FromSoftware hat bereits angekündigt, welche Bosse das Everdark Sovereign-Upgrade erhalten. Neben Adel und Fulghor ist der Sentient Pest Expedition der letzte Boss in dieser Reihe, der eine supermächtige Version von Gnoster Wisdom of Night darstellt. Diese Bosse werden die Fertigkeiten der Spieler auf die Probe stellen und erfordern strategisches Denken und geschickte Manöver.

Darüber hinaus plant Bandai Namco, weitere Everdark Sovereigns zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen. Dazu gehören Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast und Fissure in the Fog. Die genauen Veröffentlichungstermine für diese Bosse sind jedoch noch nicht bekannt.

Strategien für den Erfolg

Wie kannst du diese Herausforderungen meistern? Um diese neuen Herausforderungen zu bewältigen, ist es wichtig, die besten Klassen auszuwählen und strategisch vorzugehen. Die Bosse sind nicht nur stärker, sondern auch taktisch anspruchsvoller. Es könnte von Vorteil sein, sich mit anderen Spielern zusammenzuschließen, um die Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Die Vorfreude auf diese neuen Bosse ist groß, und viele Spieler haben bereits erste Strategien entwickelt, um die Everdark Sovereigns zu besiegen. Die Community tauscht sich rege aus und teilt Tipps und Tricks, um diese neuen Herausforderungen zu meistern.

Deine Meinung zählt!

Was denkst du über die neuen Everdark Sovereigns? Hast du bereits Adel besiegt oder planst du, die neuen Herausforderungen in Angriff zu nehmen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit uns!