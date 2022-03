Elden Ring ist seit fast einer Woche draußen und jetzt meldet sich auch der Autor George R.R. Martin zu Wort. Den kennt ihr als Autor von Game of Thrones aka Das Lied von Eis und Feuer – er hat aber auch an „Elden Ring“ mitgewirkt. Die positive Resonanz zum Launch des Spiels sei „Musik in seinen Ohren“.

George R.R. Martin meldet sich jetzt erst zum Elden Ring-Release

Darum geht’s: Im Vorfeld wurde damit geworben, dann wurde es immer stiller um sein Mitwirken. Zum Launch von „Elden Ring“ gab es noch nicht einmal einen Tweet des Autors: Ob der Bestseller-Autor George R.R. Martin sonderlich stark in die Arbeiten an „Elden Ring“ involviert war, darf bezweifelt werden.

Fest steht allerdings, dass „Elden Ring“ eben Elden Ring heißt und kein Dark Souls 4 geworden ist. Allerdings trägt das Spiel auch eindeutig die Handschrift von Hidetaka Miyazaki sowie von From Software und hat eigentlich keine auffälligen Gemeinsamkeiten mit Werken aus der Feder von George R.R. Martin.

Years in the making, ELDEN RING was released last week, and has been taking the gaming world by storm….https://t.co/ANCmJ3V3sQ pic.twitter.com/VMyeXOlN31 — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 1, 2022

Aber der Autor freut sich trotzdem sehr über den durchschlagenden Erfolg der Spiele-Veröffentlichung, zu dem er mit beigetragen haben dürfte. Immerhin verkauft sich Elden Ring aktuell wohl besser und schneller als jedes andere Soulsborne-Spiel. Und das wahrscheinlich nicht nur wegen der Open World (und der Qualität), sondern wohl auch wegen des großen Namens.

Elden Ring hat sich in UK bisher besser und schneller als jedes andere Soulsborne verkauft

In einem Blogpost erklärt George R.R. Martin jetzt, der größte Dank gebühre den Menschen, die an Elden Ring gearbeitet haben. Allen voran Hidetaka Miyazaki und dem Team an talentierten Game Designern, die seit vielen Jahren daran gefeilt haben, „Elden Ring“ zu einem der besten Videospiele aller Zeiten zu machen. Wie gut ihnen das gelungen ist, könnt ihr zum Beispiel in unserem PlayCentral-Test nachvollziehen:

George R.R. Martin zitiert und verlinkt noch eine ganze Reihe extrem wohlwollender Kritiken zu „Elden Ring“ und bindet den Übersichts-Trailer ein. Es sei ihm eine Ehre gewesen, daran mitwirken zu dürfen, auch wenn sein Beitrag noch so klein gewesen sei.

Ist euch in „Elden Ring“ etwas aufgefallen, das an George R.R. Martins Stil erinnert hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.