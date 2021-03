DOOM-Modder begeht obersten Frevel

Der Modder The Kinsie bastelte in jüngster Zeit an einer kleinen Mod für DOOM (1993), die zwar wirklich nur eine kleine Änderung im eigentlichen Sinne darstellt, aber die DOOM-Community aktuell durchaus bis aufs Mark erschüttert – denn Kinsie hat die eine Regel gebrochen, die kein Modder jemals brechen sollte!

Die eine DOOM-Regel

Und ja, die Rede ist natürlich von Cacodemon, den wir seit jeher an als fliegenden Fleischsack kennen und lieben gelernt haben. Die Regel lautet: „Vergehe dich nicht an deinem Cacodemon“, doch Kinsie konnte der Sünde nicht widerstehen.

Der gute Cacodemon, der immer für ein paar Schrotkugeln zu haben war. Er war immer für uns und unsere Superschrotflinte da, doch jetzt erkennen wir ihn kaum noch wieder. Welch Frevel von Mod wurde hier geschaffen?

Dazu sei gesagt, die Cacodemons haben normalerweise nur ein Auge, ein Riesenmaul, das so breit ist wie der gesamte Korpus, und sie leiden immerzu an einem höllischen Zahnschmerz. Es handelt sich hierbei um eine fliegende Frikadelle. Insgesamt ist er also ein durchaus schauriger Dämon, der einen Weg schnurstracks aus der Hölle über den Mars bis hin zur Erde zurückgelegt hat. Wie genau, weiß im Grunde jedoch keiner so recht.

Aufgrund der Gräueltat von Kinsie erkennen wir die Höllenbrut jetzt kaum noch wieder. Er lässt Super Mario und DOOM verschmelzen und verschafft dem Cacodemon … Beine. Aber seht am besten selbst:

May the Devil forgive me for this, because God certainly won't.#DOOM pic.twitter.com/tY6tyCWSTz — The Kinsie (@kinsie) March 9, 2021

Ob ihm „der Teufel das verzeiht, da es Gott sicherlich nicht tun wird“, bleibt abzuwarten. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen.

Der bekannte Modder The Kinsie hat die eine oder andere Mod fürs Spiel entwickelt, die ihr auf seiner Webseite einsehen und herunterladen könnt. Weiterklicken auf eigene Gefahr!

Und ob der gute Caco irgendwann wieder der Alte sein wird, lässt sich aktuell auch noch nicht sagen. Vielleicht ja in der neuesten Story-Erweiterung DOOM Eternal: The Ancient Parts God 2? Wir werden sehen:

