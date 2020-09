Mario 64 trifft auf DOOM: Mod vereint beide Welten

Die Modding-Community hat seit dem Release von DOOM im Jahre 1993 schon so einige spannende Mods entwickelt, die den Ego-Shooter nachhaltig am Leben erhalten. Hier gibt es ein paar Beispiele.

DOOM (1993): Hocus Pocus von 3D Realms feiert Comeback via DOOM-Mod

Unter anderem machen die User bei Brutal Doom große Augen, da die Mod die klassischen Level mit verbesserter Grafik neu inszeniert. Wie der Name schon sagt, geht es hier noch ein wenig brutaler zu, gelinde gesagt. Es ist ein wahres Splatterfest.

Zudem kann man heutzutage Zelda in DOOM spielen oder mit dem Doom Marine in den Mech von D.Va aus Overwatch steigen. Der Kreativität sind im Grunde keine Grenzen gesetzt, wie ein Modder jüngst einmal mehr unter Beweis stellte.

Mario 64 trifft auf DOOM

Falls ihr Super Mario 64 mögt, Super Mario 3D All Stars vorbestellt habt und nicht auf den Re-Release der klassischen Mario-Games für die Nintendo Switch warten könnt, gibt es jetzt vielleicht einen passenden Ersatz für die Wartezeit.

In Golden Souls 3 springt der Doom Marine für Mario ein. Die Mod verwandelt DOOM (1993) in einen Plattformer, der sich an „Super Mario 64“ anlehnt. Nur eben mit blutrünstigen Dämonen auf einer Raumbasis. Der nötige Cuteness-Faktor bleibt jedoch erhalten.

Um die Mod selbst zu spielen, müsst ihr nicht wie so oft das DOOM-Spiel modden. Hier wurde der Mario 64-Port für den PC verändert und mit ordentlich DOOM-Stuff versehen. Wir sehen im Video E1M1, die notorische Map aus dem allerersten DOOM-Ableger, die heutzutage als legendär einzustufen ist in der Gaming-Welt.

Recht witzig kommen beispielsweise die Cacodemons daher, die im Grunde aus den niedlichen Boos des Mario-Abenteuers gebaut wurden. An der Stelle der Münzen treten jetzt beispielsweise Schädel, was auch sonst?

Die Mod befindet sich aktuell in der Version 0.34 und kann heruntergeladen werden, sie befindet sich bei p3st gaming noch in Entwicklung. Also dürfte es in der Zukunft noch ein paar Updates geben. Den Download findet ihr in der Beschreibung des Videos. Klickt dafür einfach hier.