Disney Plus: Liste aller neuen Serien und Filme im November 2020

An jedem Freitag wird der Streamingdienst mit neuen Inhalte bestückt. Unter anderem erscheinen wöchentlich neue Folgen der 2. Staffel The Mandalorian und die Marvel Doku Marvel 616 wird veröffentlicht. Es gibt außerdem Filmnachschub mit Titeln wie Greatest Showman und Ice Age .

Disney Plus erhält im November neue Serien, Filme, Dokus und zahlreiche Bonusproduktionen. Highlight für Star Wars-Fans sollten wohl die neuen Folgen der 2. Staffel von The Mandalorian sein. Die Liste aller Termine und Neuerscheinungen im Programm von Disney+ findet ihr unterhalb.

Disney Plus: 5 Filme, die ihr auf jeden Fall ansehen müsst!

