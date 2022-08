Disney Plus: Das sind die neuen Filme und Serien im September 2022

Der September steht bereits kurz bevor und damit zahlreiche neue Serien und Filme, die sich auf Disney Plus einfinden. Vor allem Star Wars-Fans dürften dabei wieder voll auf ihre Kosten kommen. Schließlich erkundet die Serie „Andor“ die Star Wars-Galaxis aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, welchen Unterschied er machen kann.

Auf diese Highlights dürft ihr euch freuen:

Die Serie „Andor“ erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll. Die ersten drei Episoden erscheinen am 21. September exklusiv auf Disney Plus.

Ein weiteres Highlight stellt „Thor: Love and Thunder“ dar, der erst Anfang Juli 2022 in den Kinos startete. Bereits ab dem 8. September ist der Film auf Disney Plus verfügbar.

Disney Plus: Das sind die neuen Filme im September 2022:

Ab 7. September

The Birth of Valerie Venus (Star) – Kurzfilm

Da Yie (Star) – Kurzfilm

The Devil’s Harmony (Star) – Kurzfilm

Enjoy (Star) – Kurzfilm

Hard Way (Star) – Kurzfilm

Harbor (Star) – Kurzfilm

The Letter Room (Star) – Kurzfilm

Mumatar (Star) – Kurzfilm

Nimic (Star) – Kurzfilm

Patriot (Star) – Kurzfilm

Salam (Star) – Kurzfilm

We love Moses (Star) – Kurzfilm

Wren Boys (Star) – Kurzfilm

DuckTales – Staffel 3 (Disney)

Europa von oben – Staffel 3 (National Geographic)

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10 (Star)

Ab 8. September

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth (National Geographic)

Thor: Love and Thunder

Pinocchio

Wedding Season

Willkommen im Club (ein neuer Kurzfilm von Die Simpsons)

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi

Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar – The Making of Thor: Love and Thunder

Ab 14. September

American Crime Story – Staffel 1&2 (Star)

Modern Family – Staffel 4-11 (Star)

Ab 21. September

American Crime – Staffel 1-3 (Star)

Ab 23. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche (Star)

Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Star)

Rico, Oskar und die Tieferschatten (Star)

Ab 30. September

Aftershock

Antonio ihm schmeckt’s nicht (Star)

Der Schlussmacher (Star)

Hocus Pocus 2

Disney Plus: Das sind die neuen Serien im September 2022:

Ab dem 7. September

DuckTales – Staffel 3

Europa von oben – Staffel 3

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10

Ab dem 8. September

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Cars on the Road

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth

Growing Up – Staffel 1

Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar – The Making of Thor: Love and Thunder

Tierra Incognita – Staffel 1

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory – Staffel 1

Ab dem 14. September

American Crime Story – Staffel 1 und 2

Modern Family – Staffel 4-11

Ab dem 21. September

American Crime – Staffel 1-3

Super/Natural – Staffel 1

Rookie Cops – Staffel 1

Andor – Episoden 1-3

Ab dem 22. September

The Kardashians – Staffel 2

Ab dem 28. September

Das schöne Amerika – Staffel 1

Death in Paradise – Staffel 11

The Old Man

Pistol