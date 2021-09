Fans des Digimon-Franchise dürften in der nahen Zukunft voll auf ihre Kosten kommen. Nachdem KSM Anime kürzlich bestätigte, sich die Lizenz am Film „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ gesichert zu haben, kündigte nun Crunchyroll an, die kommende Serie „Digimon Ghost Game“ schon bald im Simulcast zu zeigen.

Digimon Ghost Game: Anime-Serie startet dieses Wochenende in Japan

Hierbei handelt es sich um den neuesten Ableger des erfolgreichen Franchise, der eine frische Gruppe junger Helden in den Mittelpunkt rückt. Die Geschichte spielt dabei in einer nicht allzu entfernten Zukunft und in den sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte über seltsame Phänomene, sogenannte „Hologramm Geister“.

Wir folgen dabei dem jungen Mittelschüler Hiro, der ein mysteriöses Gerät aktiviert, das als Digivice bezeichnet wird. Dank diesem Objekt, das ihm sein Vater hinterließ, kann er nun kleine Monster namens Digimon sehen, die für andere Menschen unsichtbar sind. Er lernt mit Gammamon eines dieser Wesen kennen, was den Auftakt zu einigen verrückten Ereignissen markiert, die unseren jungen Helden und seine Freunde auch in die Heimatwelt der Digimon führen soll.

„Digimon Ghost Game“ entsteht im Studio Toei Animation („One Piece“). Regie führt das Duo Kimitoshi Chioka („Dragon Ball Super“) und Masato Mitsuka („Digimon Adventure: (2020)“), während das Drehbuch von Masashi Sogo („Bleach“) stammt. Für das Charakterdesign ist Tenya Yabuno („Digimon V-Tamer“-Manga) verantwortlich.

In Japan startet „Digimon Ghost Game“ bereits diesen Sonntag, den 3. Oktober 2021, im TV. Bisher hat Crunchyroll noch nicht bekanntgegeben, zu welcher Sendezeit ihr euch die kommende Anime-Serie hierzulande ansehen könnt. Diverse ältere Ableger des „Digimon“-Franchise veröffentlichte KSM Anime hierzulande bereits auf Blu-ray und DVD.