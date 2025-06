Diablo 4 Season 9 – Livestream enthüllt neue Dungeons und Twitch Drop am 27. Juni

Diablo 4-Fans aufgepasst! Die kommende Season 9 von Diablo 4 steht in den Startlöchern und Blizzard hat einen spannenden Livestream angekündigt, um das neue Update vorzustellen. Am 27. Juni 2025 um 20:00 Uhr deutscher Zeit wird Blizzard auf Twitch, YouTube, X und TikTok die neuen Inhalte für die Season 9, genannt Sins of the Horadrim, präsentieren. Das Beste daran? Du kannst einen kostenlosen Gegenstand während des Livestreams abstauben!

Was erwartet dich in Season 9?

Was sind die neuen Features? Season 9 von Diablo 4 bringt einige aufregende Neuerungen. Besonders im Fokus stehen die Eskalierenden Albträume, neue herausfordernde Dungeons, die mit der Zeit schwieriger werden. Spieler, die die Testversion im Public Test Realm (PTR) ausprobiert haben, fanden diese bereits anspruchsvoll, aber Blizzard könnte noch Anpassungen vornehmen, bevor die Season live geht.

Außerdem wird die neue Questlinie vorgestellt, zu der bisher nur wenig bekannt ist. Der Livestream wird tiefer in diese Inhalte eintauchen und verspricht, einige der Geheimnisse zu lüften, die während des PTR Campfire Chats nicht angesprochen wurden.

Interaktive Erlebnisse im Livestream

Wie kannst du interaktiv teilnehmen? Neben der Präsentation der neuen Inhalte wird es eine Q&A-Session mit den Entwicklern geben. Das ist deine Gelegenheit, direkt Fragen an das Diablo 4-Team zu stellen. Direkt im Anschluss an den Livestream folgt ein „Sanctuary Sitdown“ im Diablo 4 Sanctuary Discord.

Für alle, die das Event nicht live verfolgen können, wird eine Video-on-Demand-Aufnahme auf Twitch und YouTube zur Verfügung stehen.

Exklusiver Twitch Drop

Wie erhältst du den kostenlosen Twitch Drop? Während des Entwickler-Updates kannst du einen kostenlosen Twitch Drop erhalten. Alles, was du dafür tun musst, ist, mindestens 30 Minuten einen Livestream in der Diablo 4-Kategorie zu schauen, der Drops aktiviert hat. Der Drop beinhaltet den Lacuni’s Pupil, einen 2-Hand-Zauberstab für Zauberer.

Um den Gegenstand zu erhalten, ist es wichtig, dass du deine Battle.net- und Twitch-Konten verknüpfst. Stelle sicher, dass der Diablo 4-Stream, den du ansiehst, Drops aktiviert hat. Nach 30 Minuten kannst du den kostenlosen Zauberstab über dein Drops-Inventory-Menü auf Twitch beanspruchen. Es wird erwartet, dass auch der Entwickler-Livestream selbst Drops aktiviert hat, obwohl dies nicht ausdrücklich bestätigt wurde.

Bereite dich auf den Start der neuen Season vor

Wann beginnt die neue Diablo 4 Season? Die neunte Season von Diablo 4, Sins of the Horadrim, startet offiziell am 1. Juli 2025. Mit neuen Herausforderungen und Inhalten wird sie das Spielgeschehen in Sanctuary ordentlich aufmischen.

Planst du, den Diablo 4 Season 9 Livestream zu verfolgen, um mehr über die kommenden Inhalte zu erfahren? Lass uns deine Gedanken unten in den Kommentaren wissen!