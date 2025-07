Diablo 4 Saison 9 – Erster Hotfix behebt kritische Dropraten-Bugs

Die neueste Diablo 4 Saison hat begonnen, und du kannst nun die Sünden der Horadrim erkunden. Diese Saison startete am 1. Juli 2025 und bringt eine Fülle neuer Inhalte mit sich. Besonders hervorzuheben sind die neuen Horadrischen Schatzkammern und Zauber. Doch so spannend die neuen Inhalte auch sind, die Saison begann mit einigen Bugs, die die Spielerfahrung trüben.

Ein besonders auffälliges Problem war, dass viele Spieler Horadrische Phiale nicht erhielten. Diese sind essenziell für den Fortschritt in der Hauptgeschichte. Auch bei den allgemeinen Dropraten in Saison 9 gibt es Schwierigkeiten, da Arcana und Alptraum-Siegel ebenfalls selten zu finden sind. Blizzard hat bereits reagiert und eine Hotfix veröffentlicht, um diese Probleme anzugehen.

Hotfix und Problembehebungen

Was wurde mit dem ersten Hotfix behoben? Der erste Hotfix nach dem großen Update der Saison 9 wurde am 2. Juli 2025 veröffentlicht. Dieser soll das Problem mit den Dropraten der Horadrischen Phiale in Diablo 4 beheben. Sowohl in den Horadrischen Schatzkammern als auch beim Astaroth-Bosskampf sollten diese nun häufiger auftauchen. Die Patch-Notizen sind kurz, da sich der Fix ausschließlich auf diese Dropraten konzentriert.

Für dich als Spieler, der mehr Phiale benötigt, um in der Saison 9 voranzukommen, sind das gute Nachrichten. Doch die anderen Dropraten-Probleme bestehen weiterhin und werden von Blizzard in kommenden Updates behandelt.

Bekannte Bugs in Saison 9

Welche weiteren Bugs plagen die Spieler? Neben dem Phialen-Problem gibt es weitere Bugs, die Spieler in Saison 9 von Diablo 4 betreffen. Viele dieser Bugs hängen direkt mit den neuen Horadrischen Schatzkammern und den eskalierenden Alptraum-Dungeons zusammen.

Ein weiteres Problem sind die niedrigen Dropraten für Arcana in den Horadrischen Schatzkammern. Leider wurde dieser Bug nicht mit dem heutigen Hotfix behoben. Blizzard hat jedoch auf seinen Foren versichert, dass ein weiterer Patch zur Behebung der Arcana-Dropraten in Arbeit ist.

Zukünftige Updates und Erwartungen

Was plant Blizzard für die nächsten Updates? Die Spieler stellen fest, dass das Abschließen von Dungeons nicht immer in einem Alptraum-Siegel-Drop resultiert. Da diese Siegel für das Erreichen höherstufiger Dungeons notwendig sind, kann ein Mangel den Spielfluss erheblich stören. Einige Spieler befürchteten, dass die niedrigeren Dropraten beabsichtigt seien, doch glücklicherweise handelt es sich hierbei um einen bestätigten Bug. Blizzard arbeitet an einer Lösung für einen zukünftigen Patch.

Es ist zu hoffen, dass der nächste Hotfix die verbleibenden Dropraten-Probleme für Arcana und Alptraum-Siegel bald behebt. Derzeit hat Blizzard noch keinen Zeitplan für den nächsten Hotfix bekanntgegeben, aber es ist wahrscheinlich, dass dieser in naher Zukunft erscheint. Möglicherweise werden auch zusätzliche Bugfixes und Verbesserungen enthalten sein, abhängig vom Umfang des nächsten Patches.

Hast du bereits die neuen Inhalte der Saison 9 in Diablo 4 ausprobiert? Bist du auf diese Bugs mit den niedrigen Dropraten gestoßen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!