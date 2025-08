Diablo 4 kostenlos für PS Plus-Nutzer – aber nur 48 Stunden verfügbar!

PlayStation Plus-Abonnenten haben jetzt die Möglichkeit, ein Xbox-Spiel kostenlos zu ergattern. Diese Gelegenheit steht allen PlayStation Plus-Nutzern offen, egal ob du das Essential-, Extra- oder Premium-Abonnement nutzt. Doch Vorsicht: Du hast nur noch 48 Stunden Zeit, um zuzugreifen. Sollte dein Abonnement auslaufen, verlierst du den Zugang zum kostenlosen Download, bis du es erneut aktivierst.

Welche drei Spiele sind kostenlos verfügbar?

Welche Spiele kannst du kostenlos erhalten? Die drei Spiele, die du im Rahmen der PlayStation Plus-Initiative im Juli 2025 kostenlos herunterladen kannst, sind Diablo 4, The King of Fighters XV und Jusant. Diese Titel sind noch bis zum 5. August 2025 verfügbar, bevor sie durch eine neue Auswahl ersetzt werden.

Während Jusant ein kleiner, aber feiner Titel ist, den du nicht übersehen solltest, und The King of Fighters XV ein Muss für Fans von Kampfspielen darstellt, ist Diablo 4 das Highlight der drei Spiele. Diablo 4 ist ein Spiel von Activision-Blizzard, das mittlerweile zu Xbox gehört.

Warum ist Diablo 4 das Hauptaugenmerk?

Warum solltest du Diablo 4 unbedingt sichern? Diablo 4, ein Action-RPG von Blizzard, ist das vierte Hauptspiel der Serie und wurde 2023 veröffentlicht. Es hat auf Metacritic Scores zwischen 86 und 91 erzielt, je nach Plattform. Trotz dieser guten Bewertungen wird es oft nicht zu den besten Spielen des Jahres 2023 gezählt und scheint nicht die gleiche Resonanz wie sein Vorgänger Diablo 3 zu haben.

Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung ist Diablo 4 auf Plattformen wie PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X verfügbar. Die Erweiterung „Vessel of Hatred“ wurde im Oktober 2024 veröffentlicht, bekam jedoch gemischte Kritiken. Aktuell läuft die neunte Saison des Spiels, bekannt als „Sins of the Horadrim“.

Verfügbarkeit und Plattformen

Auf welchen Konsolen kannst du Diablo 4 spielen? Diablo 4 steht sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 zur Verfügung, was bedeutet, dass alle PlayStation Plus-Abonnenten über die beiden Sony-Konsolengenerationen hinweg zugreifen können. Dies schließt auch die PS4 Pro und PS5 Pro ein.

Solltest du also ein PlayStation Plus-Abonnement haben, stelle sicher, dass du diese Titel vor Ablauf der Frist am 5. August 2025 herunterlädst, um sie in deiner Spielebibliothek zu behalten, solange dein Abonnement aktiv ist.

Deine Meinung zählt!

Wie siehst du die Auswahl der Spiele diesen Monat? Hast du bereits eines der Spiele heruntergeladen? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!