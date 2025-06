Diablo 4-Fans fordern nach Immortal-Update mehr Druid-Optionen

Während des heutigen Diablo 4 Developer Update Livestreams erhielten Fans gute Nachrichten über die Druid-Klasse. Blizzard plant, den Druid in der kommenden Saison 9 zu verstärken, um gängige Beschwerden zu adressieren, dass die Klasse nicht den Erwartungen entspricht. Dennoch hat diese aufregende Ankündigung die Diablo 4-Community nicht davon abgehalten, den Druid aus einem anderen Spiel mit Neid zu betrachten. Das mobile Spiel Diablo Immortal hat kürzlich seine eigene Version der Druid-Klasse vorgestellt, und die Fans wünschen sich, dass Blizzard sich einige Notizen macht.

Diablo Immortal: Ein neuer Blick auf die Druid-Klasse

Was macht den neuen Druid in Diablo Immortal so besonders? Diablo Immortal, ein kostenloses MMORPG, das hauptsächlich als Mobile-Titel konzipiert wurde, hat kürzlich einen atemberaubenden Trailer zum Druid veröffentlicht. Der Druid in Diablo Immortal kommt mit klassischen Fähigkeiten wie der Verwandlung in einen Werbären oder Werwolf und dem Beschwören von wilden Kreaturen. Viele langjährige Diablo-Fans sind der Meinung, dass diese neue Darstellung die in Diablo 4 in den Schatten stellt.

Der Trailer, der hauptsächlich aus Filmsequenzen besteht, bietet auch einen kurzen Einblick in das Gameplay, das ab dem 3. Juli 2025 verfügbar sein wird. Für viele Spieler ist die optische Gestaltung des Druids in Diablo Immortal ein Highlight, das die Erwartungen an Diablo 4 übertroffen hat.

Reaktionen der Community auf die Unterschiede

Warum zieht der Druid in Diablo 4 den Kürzeren? Nach dem Anschauen des Trailers haben viele Diablo 4-Fans ihre Enttäuschung über das Design des Druids in ihrem Spiel kundgetan. Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass die Fähigkeiten des Immortal-Druids viel mächtiger erscheinen. „Feuertornados, Hirschverwandlungen, Bären als Begleiter – warum gibt es das alles nicht in D4?“, fragt ein Fan auf X.

Obwohl Diablo 4 demnächst Buffs für den Druid erhält, zielen diese Änderungen auf das Gameplay ab, nicht auf das Charaktermodell. Nach dem Vergleich mit Diablo Immortal wünschen sich viele Fans auch optische Verbesserungen und mehr Anpassungsmöglichkeiten für ihren Druid in Diablo 4.

Verbesserungsvorschläge der Community

Welche Änderungen wünschen sich die Fans in Diablo 4? Viele in der Community fordern mehr Anpassungsoptionen für Charaktere in Diablo 4, um den Druid und andere Klassen nach ihren Vorlieben gestalten zu können. Die bevorstehenden Buffs könnten zwar die Spielweise verbessern, aber die optischen Wünsche bleiben vorerst unerfüllt.

Einige Fans argumentieren, dass das Design des Druids in Diablo Immortal generisch sei, während der Druid in Diablo 4 zumindest einzigartig im Vergleich zu anderen RPG-Darstellungen sei. Diese Diskussionen führen immer wieder zu einem gemeinsamen Wunsch: mehr Individualisierungsmöglichkeiten in Diablo 4.

Hast du den neuen Druid-Trailer von Diablo Immortal gesehen? Was hältst du von den Unterschieden zwischen den Spielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!