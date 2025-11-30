Diablo 4 Erweiterung – Enthüllung auf den Game Awards 2025 erwartet?

Es gibt aufregende Gerüchte in der Gaming-Welt: Die nächste Erweiterung von Diablo 4 könnte auf den Game Awards 2025 präsentiert werden. Diese prestigeträchtige Veranstaltung wird am 11. Dezember 2025 im Peacock Theater in Los Angeles stattfinden und von Geoff Keighley, einem bekannten Spielejournalisten und Moderator, geleitet. Er hat kürzlich ein Bild einer dämonischen Statue auf sozialen Medien geteilt, was Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung aus dem Hause Blizzard entfacht hat.

Spannung um die Diablo 4-Erweiterung

Was suggeriert die Statue von Geoff Keighley? Die von Geoff Keighley gepostete Statue zeigt eine dämonische Erscheinung, die in der Wüste von Joshua Tree, Kalifornien, steht. Viele Fans spekulieren, dass diese Statue in Verbindung mit einer neuen Erweiterung von Diablo 4 steht. Die Statue zeigt mehrere Skelette und Monster sowie Stufen, die zu einem verschlossenen Tor führen. Diese Details haben die Gerüchteküche stark angeheizt, da die Community hofft, dass es sich um ein Portal zu neuen Inhalten handelt.

Jez Corden, ein bekannter Insider der Spielebranche, hat angedeutet, dass die Statue möglicherweise für eine Ankündigung von Diablo 4 genutzt wird. Er erwähnte, dass diese Ankündigung auf den Game Awards stattfinden könnte, obwohl die Details noch unklar sind und andere beliebte Spiele wie The Elder Scrolls 6 oder ein God of War-Sequel ebenfalls im Gespräch sind.

Aktuelle Ereignisse in Diablo 4

Welche In-Game-Events sind derzeit aktiv? Während die Gerüchteküche brodelt, können sich Diablo 4-Fans in zwei laufenden In-Game-Events vergnügen: Kompass zum Gemetzel und Mutters Segen. Beide Events bieten dir bis zum 2. Dezember 2025 die Chance, zusätzliche Belohnungen wie Gold, Ausrüstung und infernale Horde-Kompasses zu verdienen. Diese Gegenstände sind besonders wertvoll, um Chaos-Rüstungsteile zu farmen, bevor die aktuelle Saison endet.

Interessanterweise war das Event Kompass zum Gemetzel ursprünglich nicht für eine Überlappung mit Mutters Segen geplant, wurde aber aufgrund von Verzögerungen verschoben. Jetzt hast du als Spieler die Möglichkeit, deine Charaktere auf die letzten Tage der aktuellen Saison vorzubereiten, die am 9. Dezember 2025 endet.

Die Zukunft von Diablo 4

Wohin führt die Reise von Diablo 4? Mit Mephisto, dem dämonischen Herrn des Hasses, als weiterhin bestehender Bedrohung, bleibt die Zukunft von Diablo 4 spannend. Es wird spekuliert, dass eine zukünftige Erweiterung die Kirche von Zakarum und vielleicht neue Heldenklassen wie den Paladin einführen könnte.

Blizzard hat bislang keine offiziellen Ankündigungen gemacht, aber die Community ist gespannt darauf, welche neuen Inhalte und Herausforderungen auf sie warten. Die Game Awards 2025 könnten der perfekte Ort sein, um mehr über die Zukunft des Spiels zu erfahren.

Was denkst du über die möglichen Ankündigungen auf den Game Awards? Lass es uns in den Kommentaren wissen!