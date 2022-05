Hideo Kojima bestraft Norman Reedus für Leak zu Death Stranding 2

An Death Stranding scheiden sich mitunter die Geister. Der Titel von Kojima Productions lässt sich nur schwer einem Genre zuordnen und wird zu nahezu gleichen Teilen als überschätzt oder als Meisterwerk bezeichnet. Nach dem Release 2019 für die PS4 folgten 2020 und 2021 erweiterte Fassungen für den PC und die PS5.

Seitdem ist es etwas still geworden um das Spiel, offiziell wurde nie über Zukunftspläne gesprochen. Nachdem Hauptdarsteller Norman Reedus kürzlich in einem Interview einen möglichen zweiten Teil ausplauderte, scheint Mastermind Hideo Kojima diesen nun indirekt zu bestätigen.

Kommt ein Death Stranding 2?

Angefangen hat alles mit einem Interview, das am 17. Mai veröffentlicht wurde. Darin spricht Reedus vor allem über The Walking Dead und sein Leben in den letzten Jahren. Dabei wird auch kurz „Death Stranding“ erwähnt. Darauf angesprochen erwidert der Schauspieler nur:

„Wir haben gerade mit dem zweiten angefangen.“

Da das Thema hinterher nicht weiter vertieft wird, bleibt unklar, ob Reedus hier wirklich ausplaudert, das hinter den Kulissen schon an einem möglichen „Death Stranding 2“ gearbeitet wird. Die Aussage sorgte in der Folge für jede Menge Spekulationen, jetzt ist auch Hideo Kojima selbst in einem Tweet darauf eingegangen:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Der Post enthält drei Bilder, auf denen Kojima und Reedus zu sehen sind. In einem davon sieht es so aus, als würde der japanische Entwickler den amerikanischen Schauspieler mit einem aus „The Walking Dead“ bekannten Baseballschläger bedrohen. Dazu schreibt er:

„Geh auf dein Zimmer, mein Freund.“

Der Post lässt sich demnach so lesen, als würde Kojima Reedus dafür bestrafen, dass er geheime Informationen verraten hat. Das würde wiederum bedeuten, dass tatsächlich an einem „Death Stranding 2“ gearbeitet wird.

Bis es eine offizielle Ankündigung dazu gibt, bleiben Fans nur Spekulationen. Bekannte Insider gaben sich übrigens überrascht, sie hatten von einem möglichen zweiten Teil offenbar nichts gewusst.

Death Stranding 2: Versteckt Kojima hier einen Teaser?

Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr an „Death Stranding 2“ und würdet ihr euch das Spiel kaufen? Erzählt es uns in den Kommentaren!