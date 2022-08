Dead Island 2: Leak auf Amazon verrät Releasedatum und neue Details

Lange Zeit war es still um das schon 2014 angekündigte Dead Island 2. Publisher Deep Silver wechselte zweimal das Entwicklerstudio und zwischenzeitlich war die Befürchtung groß, dass der Zombie-Spaß nie erscheinen würde. Jetzt gibt es aber endlich ein neues Lebenszeichen.

Amazon hat, wohl aus Versehen, eine neue Produktseite zum Spiel online genommen. Für kurze Zeit konnte die Day-1 Edition sogar vorbestellt werden. Dem Leak zufolge soll der Nachfolger des gefeierten Dead Island am 3. Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass Amazon hier fälschlicherweise einer großen Ankündigung zuvor gekommen ist. Mutmaßlich ist eine Präsentation auf der gamescom 2022 Opening Night Live geplant.

Neben dem Releasetermin und ein paar neuen Screenshots wurde auch eine komplette Beschreibung veröffentlicht:

„About

Ein tödlicher Virus breitet sich in Los Angeles, Kalifornien, aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, lernst du, den Zombie in dir nutzbar zu machen. Die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) hängt nur von Ihnen und einer Handvoll anderer tollkühner Kerle ab, die zufällig resistent gegen den Erreger sind.

Während du die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdeckst, wirst du entdecken, wer – oder was – du bist. Überlebe, entwickle dich weiter, rette die Welt – ein ganz normaler Tag in Los Angeles!

Die beliebte Zombie-Saga ist zurück mit einer einzigartigen Mischung aus Horror, schwarzem Humor und übertriebenem Zombie-Slaying, die ein episches Pulp-Abenteuer umspannt. Dead Island 2 ist ein spannendes First-Person-Action-RPG, das die Spieler auf einen brandneuen Spielplatz führt.

Erkunden Sie das ikonische, blutgetränkte Los Angeles – stilvoll, lebendig und von Zombie-Infektionen überflutet. Treffen Sie überlebensgroße Charaktere. Töte unzählige Feinde in blutiger Detailtreue. Und entwickle dich zum ultimativen Zombie-Töter. Wir sehen uns in HELL-A!

Hauptmerkmale

– Dead Island 2 entführt die Spieler an die berühmtesten Orte der Stadt der Engel, die nun mit dem Grauen besudelt ist, in einer aufregenden Pulp-Reise von den grünen Vororten von Beverly Hills bis zur schrulligen Promenade von Venice Beach.

– Die Kämpfe bieten das intensivste, viszeralste und blutigste First-Person-Erlebnis, das möglich ist, mit einer Fülle von Waffen und taktischen (und brutalen) Optionen, um sich durch die Zombiehorden zu fressen.

– Es stehen sechs Charaktere zur Auswahl, jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und eigenen Dialogen. Du kannst die Fähigkeiten jedes Slayers vollständig anpassen, mit unserem brandneuen Skill-System, das es dir erlaubt, sofort neue Skills zu entwickeln und die verrücktesten Builds auszuprobieren.

– In unserem Los Angeles wimmelt es von Zombies, die realistisch aussehen und reagieren. Diese mutierten Kreaturen sind das wiederbelebte, verrottete Herz von Dead Island 2 mit Dutzenden verschiedener Zombie-Typen, jeder mit seinen eigenen Mutationen, Angriffen und Hunderten von Los Angeles-Varianten.

– Die Day One Edition enthält das Memories of Banoi Pack (Banoi War Club, Memories of Banoi Baseball Bat, Weapon Perk) balanced, Personal space skill card.”