Dead by Daylight Update bringt Springtrap aus Five Nights at Freddy’s am 17. Juni

Dead by Daylight, das beliebte asymmetrische Multiplayer-Survival-Horrorspiel, erhält diese Woche ein aufregendes neues Update, das auf dem kultigen Franchise Five Nights at Freddy’s basiert. Spieler können sich auf die neuen Inhalte freuen, die am 17. Juni 2025 veröffentlicht werden. Das Update bringt Springtrap als neuen Killer sowie eine brandneue Karte, die an Freddy Fazbear’s Pizza angelehnt ist.

Wann wird das Update verfügbar sein?

Welche Zeiten sind für den Release des Updates geplant? Das Update wird voraussichtlich um 17:00 Uhr deutscher Zeit live gehen. Behaviour Interactive, das Entwicklerstudio hinter Dead by Daylight, hat jedoch darauf hingewiesen, dass die genauen Zeiten je nach Plattform leicht variieren können. Die Spannung steigt, und viele Spieler können es kaum erwarten, die neuen Inhalte zu erleben.

Ein neuer Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht, der einen cineastischen Einblick in die bevorstehende Kooperation gibt. In diesem Trailer jagt Springtrap die Überlebenden auf der neuen Karte. Meg Thomas versucht, die Kameras zu nutzen, um Springtraps Standort zu ermitteln, doch ihre Bemühungen scheinen nicht von Erfolg gekrönt zu sein.

Was erwartet die Spieler im neuen Trailer?

Wie wird die Atmosphäre im Trailer dargestellt? Obwohl der Trailer keine tatsächlichen Gameplay-Szenen zeigt, baut er dennoch die Vorfreude auf das Update geschickt auf. Die Reaktionen der Fans sind überwiegend positiv, und viele haben bemerkt, dass Meg Thomas in den Kooperations-Trailern von Dead by Daylight oft das Nachsehen hat – sei es gegen Nemesis aus Resident Evil oder jetzt gegen Springtrap.

Dead by Daylight hat im Laufe der Jahre zahlreiche Kooperationen mit verschiedenen Horror-Franchises erlebt. Von Filmen wie Hellraiser und Scream bis hin zu Manga und Anime wie Attack on Titan und Tokyo Ghoul. Doch die Zusammenarbeit mit Five Nights at Freddy’s könnte eine der am meisten erwarteten sein.

Die Bedeutung der Kooperation

Warum ist die Zusammenarbeit mit Five Nights at Freddy’s so besonders? Die immense Fangemeinde von Five Nights at Freddy’s könnte alles übertreffen, was bisher in Dead by Daylight vertreten war. Diese Kooperation hat das Potenzial, eine neue Welle von Spielern anzuziehen und das Spiel auf eine neue Ebene zu heben. Die bisher veröffentlichten Patch-Notes deuten darauf hin, dass das Spiel die Essenz von Five Nights at Freddy’s auf authentische Weise einfängt.

Wie denkst du über die neue Zusammenarbeit von Dead by Daylight? Planst du, als Springtrap zu spielen, wenn die neuen Inhalte veröffentlicht werden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!