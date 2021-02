Dead by Daylight: Mid-Chapter-Update macht drei Killer stärker – das ändert sich

Inzwischen ist das neueste Mid-Chapter-Update 4.5.0 für Dead by Daylight erschienen. Mit dem neuesten Patch finden dabei nicht nur das neue Grafik-Upgrade inklusive der Änderungen am HUD ins Horrorspiel, sondern auch einige Anpassungen für drei Killer, von denen der Clown, der Fallensteller (Trapper) und der Geist (Wraith) betroffen sind. Wir verraten, mit welchen Verbesserungen die Killer ausgestattet worden sind.

Was ändert sich am Clown?

Oberflächlich betrachtet wurde die First-Person-Ansicht des Clowns aktualisiert. Im Bezug auf das Gameplay ist die größte Änderungen die zweite Flasche, die der Killer nun in Besitz hat. dafür wurde auch die allgemeine Aufladezeit der Flaschen von 5 auf 3 Sekunden reduziert.

So hat sich nun die Egoperspektive des Clowns verändert. © Behaviour Interactive

Was kann die neue Flasche? Mit dem neuen Tonikum besitzt der Clown in „Dead by Daylight“ fortan ein sogenanntes Gegenmittel. Mit diesem Mittelchen erzeugt der Killer mehrere Effekte:

Graue Wolke wird frei, die nach 2,5 Sekunden aktiviert und gelb wird.

Sekunden aktiviert und wird. Gegenmittelwolken halten insgesamt 7,5 S ekunden an und sind kleiner.

ekunden an und sind kleiner. Überlebende und Clown erhalten den Statuseffekt Gestärkt , wenn sie die Wolke passieren.

, wenn sie die Wolke passieren. Gestärkt gewährt 5 Sekunden lang 10% Bewegungsgeschwindigkeitsbonus.

Sekunden lang Bewegungsgeschwindigkeitsbonus. Vergiftung eines Überlebenden, hebt sich durch Gegenmittelwolke auf

Treffen sich Gift und Gegenmittel, heben sie sich auf .

Parallel dazu wurden selbstverständlich die Add-ons überarbeitet, mit denen nun unter anderem Konfetti in die Flaschen abgefüllt oder die Farbe der beiden Flascheninhalte vertauscht werden können, um Verwirrung unter den Survivorn zu stiften. Hinzu kommt die ganz persönliche Chase-Musik des Clowns, die nun neu hinzugekommen ist:

Was ändert sich am Fallensteller?

Der Trapper aka Fallensteller profitiert ebenfalls von dem neuen Mid-Chapter-Update von „Dead by Daylight“, denn seine Fallen sind künftig weitaus gefährlicher als zuvor. Dafür haben die Entwickler folgende Änderungen vorgenommen:

Das Entkommen aus einer Bärenfalle hat jetzt eine Erfolgschance von 1/6 (16,6%) bei jedem Versuch.

bei jedem Versuch. Jeder Fluchtversuch ist auf maximal 6 Versuche begrenzt.

Versuche begrenzt. Add-ons, die die Fluchtwahrscheinlichkeit verringern, erhöhen die maximale Anzahl von Versuchen, verringern dafür aber die Wahrscheinlichkeit pro Versuch.

Was heißt das? Habt ihr als Überlebender eure Versuche aufgebraucht, kommt ihr nicht mehr alleine aus der Falle raus. Es lohnt sich also mehr denn je eine helfende Hand in der Nähe zu haben, die euch beim Entkommen hilft.

Vorbei ist es mit den endlosen Versuchen aus seinen Bärenfallen zu entkommen.

© Behaviour Interactive

Was ändert sich am Geist?

Um den Geist aka Wraith etwas zu buffen und ihn seine Skills besser nutzen zu lassen, wird ihm die Jagd in „Dead by Daylight“ künftig wie folgt vereinfacht:

In getarntem Zustand ist der Wraith für Überlebende in mehr als 20 Meter Entfernung völlig unsichtbar und hat keinen Schimmer mehr.

Meter Entfernung und hat mehr. Die Dauer des Geschwindigkeitsschubs nach dem Enthüllen wurde von 1,0 auf 1,25 Sekunden erhöht.

Damit sollte der Geist mehr Chancen haben seine Opfer zu greifen, immerhin macht der verlängerte Schub 25 Prozent aus. Gleichzeitig hat man Fehler behoben, die dem Killer zusätzlich das Leben erschwerten und seine Fähigkeit kaum effizient nutzen ließen.

Neues Event startet heute

Zum heutigen 11. Februar startet außerdem das Neujahrsevent in „Dead by Daylight“ mit dem Namen The Gilded Stampede. Erneut werden hier durch Opfergaben zusätzliche Blutpunkte vergeben und zeitweise visuelle Änderungen an Generatoren und Haken vorgenommen.

Die Patchnotes zu dem aktuellen Update 4.5.0 findet ihr hier.