Dead by Daylight-Update wird gewaltig: Neues HUD, neue Animationen und Rangbelohnung

Die Entwickler von Dead by Daylight haben kürzlich einige Neuigkeiten angekündigt, die mit dem nächsten Update ins Spiel finden werden. Dabei macht das Horrorspiel nicht nur optisch eine Veränderung durch, sondern wird auch einige spielerische Anpassungen und Neuerungen erhalten.

Großes neues Update für Dead by Daylight

Um ein wenig frischen Wind in „Dead by Daylight“ zu bringen und den Spielspaß wieder mehr zu steigern, erscheint in den nächsten Wochen ein Mid-Chapter-Update, das zahlreiche Dinge im Spiel ändern wird. Wir fassen die wichtigsten Neuerungen für euch zusammen.

Das neue HUD

Eine der auffälligsten Änderungen ist wohl die optische Neuausrichtung des HUDs. Hierfür wurde das Layout komplett überarbeitet und einige hilfreiche Elemente hinzugefügt:

Charakterporträts : Ab sofort erhaltet ihr durch Bilder in der linken oberen Ecke einen genauern Überblick darüber, welcher Spieler welchen Charakter spielt.

: Ab sofort erhaltet ihr durch Bilder in der linken oberen Ecke einen genauern Überblick darüber, welcher Spieler welchen Charakter spielt. Hook Counter & Progress : Neben den neuen Charakterporträts findet ihr nun auch einen Hakenzähler . Daran könnt ihr nun erkennen, ob und wie oft ein Mitspieler schon am Haken hing. Killer sehen fortan ebenfalls ihren Hakenfortschritt .

: Neben den neuen Charakterporträts findet ihr nun auch einen . Daran könnt ihr nun erkennen, ein Mitspieler schon am Haken hing. Killer sehen fortan ebenfalls ihren . UI-Skalierungsoptionen: Im Menü unter Optionen könnt ihr in Zukunft die Größe des HUD wahlweise erhöhen oder verringern.

So wird das HUD fortan aussehen. © Behaviour Interactive

Gameplay-Update für den Clown

Mit dem kommenden Mid-Chapter-Update für „Dead by Daylight“ wird sich der Clown künftig anders spielen lassen und neue Add-Ons erhalten.

Denn die Entwickler führen das sogenannte Afterpiece Antidote für den Killer ein. Dabei handelt es sich um eine neue Wurfflasche, deren gelbes Gas verzögert freigesetzt wird und jedem der hineintritt einen Bonus von 10% Bewegungsgeschwindigkeit sowie die Heilung negativer Statuseffekte gewährt – sowohl beim Killer als auch bei den Überlebenden.

Nachladegeschwindigkeit reduziert: In diesem Zuge wurde auch das Nachladen der Flaschen von 5 auf 3 Sekunden reduziert. Beim Nachladen erhält der Killer schließlich vier Flaschen in beliebiger Kombination. Tonikum und die neuen Gegengifte müsst nicht separat nachgeladen werden.

Neue Animationen für die Überlebenden

Um mit der neuen Grafik standzuhalten, die mit dem Update ebenfalls weiter ausgebaut wird, haben sich die Entwickler zeitgleich für realistischere und flüssigere Animationen entschieden. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bewegung an sich bleiben hierbei zwar gleich, optisch unterscheiden sich die neuen Animationen allerdings:

Dead by Daylight: Erste Bilder zum neuen Grafik-Update – The Game oder Asylum?

Matchmaking-Bewertung und Rangbelohnungen

Besondere Freude könnt bei einigen Spielern wohl über die Rückkehr der Matchmaking-Bewertungen aufkommen. Sollten die Tests hierzu positiv verlaufen, sollen dafür endlich Rangbelohnungen eingeführt werden. So werden die Ränge nicht mehr für das Matchmaking verwendet, sondern lediglich als Belohnung für engagierte Spieler:

Jeden Monat erhält jeder Blutpunkte basierend auf dem höchsten Rang, den er erreicht hat. Danach wird der Rang auf 20 zurückgesetzt. © Behaviour Interactive

Separate Belohnungen für Killer und Survivor: Habt ihr beispielsweise in beiden Rollen Rang 1 erreichen, erhaltet ihr insgesamt 500.000 Blutpunkte.

Weitere Anpassungen

Hinzu kommen noch einige weitere Neuerungen, die ihr im Developer-Update noch einmal detaillierter nachlesen könnt. Unter ihnen sind:

Tiefe Wunden-Timer wird nur noch 20 Sekunden lang sein

wird nur noch sein Der Geist wird unsichtbar nun noch aus der Nähe erkennbar sein

wird unsichtbar nun noch erkennbar sein Chancen-Anpassungen bei Fluchtversuch aus Fallensteller-Fallen

bei Fluchtversuch aus Anpassungen von Perks wie: Ablenkung Fixiert Fluch: Unsterblich Eiserne Jungfrau Offenes Blatt Aufschwung

wie:

Wann erscheint das neue Mid-Chapter-Update? Wann genau der DbD-Patch veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Vorerst findet die Testphase auf den PTB-Servern statt, die Anfang dieser Woche starten soll. Ein Release im Januar ist jedoch angedacht.

Wer sich nach diesen einschneidenden Anpassungen ebenfalls ins Getümmel von „Dead by Daylight“ stürzen will, kann das auf PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und sogar Xbox Series X/S tun. Eine leicht abgewandelte Form des Spiels ist seit einiger Zeit sogar Mobile verfügbar.