Seit wenigen Tagen kann Dead by Daylight auf euren mobilen Endgeräten gezockt werden. Sowohl im Apple Store für iOS als auch im Play Store für Android steht die Mobile-Version des asymmetrischen Horrorspiels kostenlos zur Verfügung. Dabei fällt neben den einzigartigen Features jedoch auf, dass noch so einige Charaktere zu fehlen scheinen. Warum das so ist und wie sich das künftig verhält, haben die Entwickler nun verraten.

Dead by Daylight Mobile erhält mehr Killer und Überlebende

Im Gespräch mit den Kollegen vom Comicbook gab Game Director Mathieu Cote preis, weshalb in der mobilen Variante von „Dead by Daylight“ noch einige Charaktere fehlen. Immerhin sind in Version 3.6.2 bisher nur 15 von insgesamt 19 Killern vertreten sowie 18 Überlebende von insgesamt 21.

Offenbar ist Entwickler Behaviour Interactive noch immer damit beschäftigt einige der neusten Charaktere zu importieren beziehungsweise auf die entsprechende Lizenz-Freigabe einzelner Figuren zu warten. Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Verträge für Lizenz-Charaktere geschlossen worden, als eine Mobile-Version des Spiels noch nicht in Planung war. Deshalb müssen zunächst Neuverhandlungen folgen.

Dead by Daylight: 11 Antworten auf die Fragen, die sich Spieler ständig stellen

Aktuell fehlen aus diesen genannten Gründen deshalb wohl noch folgende Charaktere:

Killer

Der Albtraum alias Freddy Krueger aus dem „Nightmare“-Franchise

Der Todesbote alias Deathslinger aus dem DLC „Chains of Hate“

Der Oni aus dem DLC „Cursed Legacy“

Der Kannibale alias Leatherface alias Bubba „Junior“ Sawyer aus „The Texas Chain Saw Massacre“

Überlebende

Quentin Smith

Yui Kimura

Zarina Kassir

Neue Dead by Daylight-Kapitel für alle Plattformen

Zukünftige Kapitel mit neuen Killern, Überlebenden und Karten sollen in Zukunft übrigens zeitgleich für PC, Konsolen und auch die Mobile-Version des Spiels veröffentlicht werden. Somit sollen sich die Spieler weltweit gemeinsam auf die Inhalte kommender Chapter freuen können. So sagt Cote:

„Die Idee ist, dass die Mobile-Version derzeit wahrscheinlich kleinere und häufigere Versionen erhalten wird. Der Inhalt wird also derselbe sein und fast zur gleichen Zeit erscheinen, aber er könnte zumindest vorerst etwas anders verteilt sein, bis wir herausfinden, welche Frequenz die richtige ist.“

Exklusive Features in Dead by Daylight Mobile

Einige Funktionen im Mobile-Port von „Dead by Daylight“ sind übrigens nicht in der Konsolen- oder PC-Version vorhanden. So gibt es unter anderem den Blutmarkt, bei dem ihr für Blutpunkte wie gewohnt Items und Opfergaben erwerben, sie aber unter den einzelnen Charakteren teilen könnt. Aller 24 Stunden finden hierbei neue Gegenstände in den Blutmarkt.

Ein weiteres Mobile-exklusives Features sind die Gratistickets, die ihr als Anmeldebelohnung erhalten könnt. Mit diesen 24 Stunden lang gültigen Tickets, könnt ihr einen noch nicht erworbenen Charakter freischalten und einen Tag lang testen. In dieser Zeit gemachte Fortschritte werden sogar gespeichert und werden bei einem anschließenden Kauf wieder aktiv.

© Behaviour Interactive

Diese einzigartigen Mobile-Funktionen könnten auch in die PC- und Konsolenversion von „Dead by Daylight“ finden, wenn sie gut angenommen werden. Bisher scheint das Feedback dafür wohl außerordentlich positiv auszufallen.