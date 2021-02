Dead by Daylight: Heutiges Grafik-Update erneuert erste Charaktere und Animationen

Seit einigen Monaten läuft in Dead by Daylight das Update-Projekt The Realm Beyond. Hierbei wird das Spiel Stück für Stück grafisch aufgewertet und auf den modernsten Stand gebracht. Ein portioniertes Remaster sozusagen, ganz im Sinne der Next-Gen-Version des Horrorspiels.

Die bisherigen Updates haben dabei vordergründig die Maps ansehnlicher gestaltet, doch mit dem vierten Part, der am heutigen 9. Februar erscheint, folgen nun die ersten Charaktere, genau genommen zwei Killer plus neue Animationen für die Survivor.

Neue Grafik für Dead by Daylight

Neben den Karten Das Spiel (Original: The Game) und Crotus Prenn Zuflucht (Original: Crotus Prenn Asylum) werden die zugehörigen Killer überarbeitet: Der Clown und die Krankenschwester.

Die Nurse zählt hierbei zu den älteren Charakteren, was eine allgemeine und aufwendigere Überarbeitung notwendig machte. Da der Clown noch relativ neu in „Dead by Daylight“ ist, hat man den Fokus hier eher auf eine neue First-Person-Ansicht gelegt. Das Ergebnis könnt ihr im Realm Beyond-Trailer sehen:

Die neuen Animationen: Die aktualisierte Bewegungen sind eher auf die Überlebenden und das Hocken oder Kriechen ausgerichtet sowie die Animationsübergänge von Stehen zu Gehen und Gehen zu Stehen. Es soll mehr Variationen geben und den Spielern beispielsweise das Gefühl vermitteln können, zu stolpern, wenn man verletzt ist. Die Bewegungen der Überlebenden sollen so weitaus realistischer wirken als zuvor.

Übrigens könnt ihr die Taschenlampe mit dem neuen Update auch in der Hocke verwenden, da die Crawling-Animation ebenso aktualisiert wurde.

Ändern die neuen Animationen das Gameplay?

DbD-Animations-Teamleiter David Prenoveau meint Nein. Die Bewegungen sollen sich lediglich flüssiger anfühlen, ohne das Gameplay zu verändern oder zu beeinträchtigen. Die Engine dahinter bleibt immerhin die gleiche, die neue Optik könnte höchstens die Wahrnehmung beeinflussen.

„Dead by Daylight“ wird noch heute mit dem neuen Update ausgestattet. Die nächsten Neuerungen sind jedoch schon geplant: Das bald startende Neujahrs-Event: The Gilded Stampede und der Nerf für den wohl beliebtesten Survivor-Perk.