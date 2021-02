Dead by Daylight startet bald Lunar-Event: Erster Blick auf The Gilded Stampede

Nach Dead by Daylight zu Beginn des Jahres bereits den New Year’s Bloodrush veranstaltete, wird im Februar nun das alljährliche Lunar New Year-Fest gefeiert, das ein weiteres Mal das chinesische Neujahr zelebriert und diesmal den Namen The Gilded Stampede trägt.

Dabei erwarten uns offenbar wieder zusätzliche Blutpunkte, eine neue Klamotten-Kollektion und einige Bonusitems, die nur im Event-Zeitraum verfügbar sind. Erste Details dazu sind inzwischen bekannt.

Neujahrs-Event: The Gilded Stampede in Dead by Daylight

Das Event soll am 11. Februar 2021 starten, wie die Entwickler nun gemeinsam mit einem ersten kleinen Teaser bekannt gegeben haben. Mehr wollten die Macher von „Dead by Daylight“ bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.

On February 11th, enter the Fog for some Lunar New Year festivities with The Gilded Stampede celebration. #LunarNewYear pic.twitter.com/ub5IvTa0pt — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) February 4, 2021

Allerdings sind bereits einige Leaks aufgetaucht, die einen ausführlicheren Blick auf das neue DbD-Event ermöglichen. Laut YouTuber und Streamer Paulie Esther lautet der Name der zugehörigen Item-Kollektion demnach Year of the Ox. Passend, immerhin bricht das Jahr des Büffels am 12. Februar im chinesischen Horoskop an.

Paulie beruft sich außerdem auf Bilder, die kurzeitig auf dem Twitter-Kanal von „Dead by Daylight“ aufgetaucht und anschließend wieder gelöscht worden sind. Insgesamt scheinen drei neue Outfits mit der Kollektion hinzuzukommen. Zwei von ihnen waren zu sehen: Killer-Cosmetics für den Todesboten (Deathslinger) und den Geist (Wraith):

Diese beiden Outfits scheinen einen ersten Blick auf die Year of the Ox-Kollektion zu ermöglichen. Das Dritte wird wohl für einen der Überlebenden sein. © Behaviour Interactive

Wie komme ich an die Outfits? Die neuen Kosmetika werden allesamt im Ingame-Shop von DbD verfügbar sein. Bislang ist nicht bekannt, ob sie auch kostenlos über das Gilded Stampede-Event erspielt werden können, wie in den letzten Jahren. Möglicherweise erhaltet ihr die neuen Items auch über den 6. Tome Divergence in den Archiven.

Festliche Generatoren, Haken, Items und Offerings

Wie bei jedem größeren Event des Horrorspiels können wir auch wieder festlich geschmückte Gens und Haken erwarten sowie Opfergaben, die uns Bonusblutpunkte einbringen. Das lassen zumindest die Items vermuten, die bereits auf den PTB-Servern aufgetaucht sind.

Sobald uns genauere Informationen zum Neujahresevent The Gilded Stampede vorliegen, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Alle weiteren Infos und Updates findet ihr bis dahin auf unserer Themenseite zu Dead by Daylight.