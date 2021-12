Dead by Daylight: Neues Kapitel 23 dreht sich um The Ring

Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber Behaviour Interactive hat trotzdem ein Geschenk für Fans von Dead by Daylight im Gepäck: Das nächste Kapitel dreht sich um The Ring und bringt damit eine klassische Horrorfigur ins Spiel.

Dead by Daylight: Kollaboration mit The Ring

Mit einem kurzen Ankündigungstrailer wurde die Kollaboration bekannt gegeben. Kapitel 23 soll im März 2022 erscheinen und den Horror aus der Film- und Romanvorlage auf euren Bildschirm bringen – und da bleibt er hoffentlich auch.

Ursprünglich stammt die Geschichte aus der Feder des japanischen Autors Kōji Suzuki und erschien 1991 unter dem Titel „Ringu“. Sieben Jahre später wurde der Roman erstmals verfilmt, heute ist vor allem die Adaption „The Ring“ aus dem Jahr 2002 bekannt.

In dem Horrorwerk geht es um ein verfluchtes Video. Jeder, der es sich angesehen hat, stirbt nach sieben Tagen. Schuld daran ist ein Mädchen, dass nach ihrem Tod keinen Frieden gefunden hat und deshalb nach Ablauf der Frist leibhaftig aus dem Fernseher steigt und ihre Opfer tötet.

Augen zu und durch

Damit widmet sich „Dead by Daylight“ einem wahren Klassiker, der sich bestens für das Spiel eignet. In dem Trailer ist außerdem der Brunnen zu sehen, aus dem das Mädchen steigt. Bei der nächsten Killerin wird es sich also um sie handeln, weitere Details wie etwa eine neue Map sind bisher nicht bekannt.

Wenn ihr noch nach einer Beschäftigung für die Weihnachtsferien sucht, solltet ihr vielleicht eure digitalen Überlebenskünste trainieren. Ab März werdet ihr sie gut gebrauchen können. Vor etwa zwei Wochen erschien ebenfalls ein neues Kapitel unter dem Titel Portrait of a Murderer.