Dead by Daylight bekommt ein weiteres neues DLC-Kapitel. Das hört auf den wunderschönen Namen Portrait of a Murder und führt neben einer neuen Killerin auch einen neuen Überlebenden und eine zusätzliche Karte ein. Einen festen Releasetermin gibt es noch nicht, aber die Erweiterung soll noch in diesem Monat erscheinen.

Dead by Daylight: Portrait of a Murder-DLC angekündigt

Dead by Daylight wird erweitert: Im asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel von „Dead by Daylight“ treten wir als Gruppe Überlebende gegen eine*n Killer*in an. Das Konzept erfreut sich größter Beliebtheit und bietet fast unendlich Möglichkeiten für spannende Crossover – wie die mit Pinhead aus Hellraiser oder mit dem Pyramid Head aus Silent Hill – und coole Eigenkreationen wie die aus dem kommenden DLC.

Neuer DLC angekündigt: Das frisch enthüllte DLC-Kapitel nennt sich Portrait of a Murder und lässt kaum Wünsche offen. Wir bekommen eine neue Killerin, die Die Künstlerin heißt und schaurig-schön aussieht. Sie treibt ihr Unwesen auf ihrer eigenen neuen Map namens Der Einsame Friedhof in Chile mitten in der Wüste. Dort wurden die Künstlerin Carmina Mora und ihre Freund*innen einst ermordet und dort nimmt sie Rache.

Seht euch den Teaser-Trailer an:

Neuer Überlebender: Gemeinsam mit der neuen Killerin und der neuen Map kommt auch ein weiterer Überlebender ins Spiel. Der heißt Jonah Vasquez, hat mexikanisch-amerikanische Wurzeln und arbeitet als Codeknacker für die CIA. Er wird bereits seit seiner Kindheit von einer mysteriösen Zahlenreihe verfolgt, die ihn letzten Endes auf den verlassenen Friedhof in Chile geführt hat, wo er auf Die Künstlerin Carmina Mora trifft.

Wann kommt das neue DLC-Kapitel? Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht für das neue „Dead by Daylight“-Kapitel Portrait of a Murder. Laut den Entwickler*innen soll es „demnächst verfügbar“ sein.

Dead by Daylight im Epic Store: Ab Dezember gibt es „Dead by Daylight“ auch im Epic Store auf dem PC. Zusätzlich zu allen DLCs und dem Hauptspiel bietet die Epic Games Store-Version dann auch Crossplay und Cross-Progression. Ihr könnt also mit allen Leuten spielen, egal, auf welcher Plattform sie unterwegs sind, und euren Fortschritt mitnehmen.