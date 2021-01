Days Gone in 4K und 60 FPS auf PS5: So gut spielt sich das Biker-Abenteuer jetzt!

Deacons Bike-Tour im Zombie-verseuchten Days Gone werdet ihr auch auf PS5 zocken dürfen. © Sony Interactive Entertainment

Deacons Bike-Tour im Zombie-verseuchten Days Gone werdet ihr auch auf PS5 zocken dürfen. © Sony Interactive Entertainment

Days Gone läuft auf der PS5 jetzt in 4K und 60 FPS. Doch wie gut spielt sich das beliebte Game nun? Die versierten Technikexperten von Digital Foundry haben Deacon’s Biker-Abenteuer auf der Next-Gen-Konsole analysiert und stellen den Vergleich mit der PS4 an.

Game Boost macht Days Gone auf der PS5 zur besten Version

Dank Abwärtskompatibilität können wir „Days Gone“ auf der PS5 erleben – mit dem Game-Boost-Patch der Entwickler von Sony Bend Studio nun sogar in der besten Version überhaupt. Digital Foundry attestiert dem PlayStation-Exclusive auf der PS5 das beste Spielgefühl.

Flüssigeres Spielgefühl dank 60 FPS: Im direkten Vergleich mit dem Spiel auf der PS4 zeigt sich ein großer Unterschied zur nun gepatchten Version, die sich auf der PS5 erleben lässt. Anstelle von 30 FPS läuft das Spiel nun in ziemlich konstanten 60 FPS. Dadurch wirkt das Gameplay wesentlich flüssiger. Außerdem gibt es weniger Input-Lags und Texturen (zum Beispiel in der Umgebung beim Motorrad fahren) laden schneller nach.

4K, wenn auch nicht nativ: Hochskalierstes 4K gibt es auch schon für die PS4 Pro-Besitzer, auf der PS5 ist das eigentlich kein Unterschied. Die aktuelle Next-Gen-Konsole gibt bei „Days Gone“ kein natives 4K-Bild aus, sondern behilft sich mit einem Checkerboard-Rendering, das ebenfalls ein hochwertiges UHD-Bild bewirkt. Vor allem beim Spielen lässt sich der Unterschied kaum bis gar nicht ausmachen.

PS5-Spieler können sich Deacon’s Abenteuer gratis aus der PS Plus-Collection sichern

Teil der PS Plus-Collection: Auf der PS5 erlebt ihr unbestritten die bislang beste Version von „Days Gone“. Dank Game Boost machen die Biker Touren nun noch mehr Spaß. Wer eine PS5 und ein aktives PS Plus-Abo besitzt kann sich das Survival-Abenteuer sogar gratis gönnen. „Days Gone“ ist Bestandteil der PS Plus-Collection, somit könnt ihr euch den Titel ganz einfach aus dem PS Store auf die PS5 laden.

Savegame-Transfer: Wer „Days Gone“ bereits auf der PS4 begonnen hat, kann sein Abenteuer auf der PS5 einfach fortsetzen. Sony Bend Studio implementierte nämlich mit dem neuesten Patch Speicherdaten-Transfer.