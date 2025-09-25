Dan Houser im Interview bei Lex Fridman – Deine Fragen sind gefragt!

Die Gaming-Community ist elektrisiert: Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games und ehemaliger Lead Writer hinter Blockbustern wie GTA und Red Dead Redemption, wird in einem mehrstündigen Interview mit Lex Fridman zu Gast sein. Diese Gelegenheit ist äußerst selten und du hast sogar die Chance, ihm eine Frage zu stellen. Die große Frage, die viele umtreibt, ist, ob Houser über GTA 6 sprechen wird. Das bleibt abzuwarten.

Seit mehr als 25 Jahren haben Dan und sein Bruder Sam Houser eine geheimnisvolle Aura um Rockstar Games aufgebaut. Sie zogen es vor, ihre Kreativität und die Arbeit ihres Teams für sich sprechen zu lassen. Doch seitdem Dan und einige langjährige Rockstar-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben, um ihr eigenes Studio zu gründen, sind sie gesprächiger geworden.

Ein tiefgründiges Interview mit Dan Houser

Was können wir von diesem Interview erwarten? Der beliebte Podcast-Moderator Lex Fridman verkündete auf dem GTA-Subreddit, dass er Dan Houser bald interviewen wird. Fridman beschreibt das Gespräch als eine „mehrstündige Unterhaltung“.

Lex Fridman hat bereits fast 500 Videos gedreht, die zwischen zwei und vier Stunden dauern. Frühere Episoden mit anderen Größen der Videospielbranche wie Todd Howard, John Carmack und Tim Sweeney dauerten zwischen drei und fünf Stunden. Ein weiteres Highlight von Fridmans Ankündigung ist der Aufruf an die Fans, Fragen an Dan Houser zu stellen. Du kannst Fragen oder Themenvorschläge einreichen, die super spezifisch, technisch, lustig, philosophisch oder auf zukünftige Spielentwicklungen bezogen sein können.

Die Chance, deine Fragen zu stellen

Wie kannst du deine Frage einreichen? Du kannst deine Fragen als Kommentar in den Antworten zu Lex‘ Post einreichen. Ein genaues Datum für das Interview wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es wird in den kommenden Wochen erwartet.

Diese Ankündigung folgt auf die Neuigkeit, dass Houser sein erstes On-Camera-Interview am Samstag, den 27. September 2025, geben wird. Im November 2025 plant Houser die Veröffentlichung seines ersten Buches als Teil seines neuen Multimedia-Studios.

Ein Ausblick auf zukünftige Projekte

Was plant Dan Houser für die Zukunft? Houser arbeitet an einem neuen Open-World-Spiel, und viele Fans sind gespannt, was er in der Pipeline hat. Seine neue Firma, Absurd Ventures, könnte einige spannende Überraschungen bereithalten. Bleib dran für weitere Updates zu Rockstars Entwicklungen und Housers Projekten.

Bist du an Dan Housers neuem Open-World-Spiel interessiert? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren mit uns. Wir sind gespannt auf deine Meinung!