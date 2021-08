Cyberpunk 2077 – Update auf Version 1.3 ändert Minimap, UI und mehr

CD Projekt RED hat ein paar Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077 geteilt, die sich auf Version 1.3 beziehen. Es gibt zwar noch keine finale Meldung, wann Update 1.3 endlich an den Start geht, doch es soll in „naher Zukunft“ so weit sein.

Und ganz nebenher haben sie angekündigt, dass das erste DLC-Paket kurz vor der Enthüllung steht. Schon heute erfahren wir mehr.

Cyberpunk 2077 Version 1.3 – was bringt das Update?

Auf dem offiziellen Blog finden wir die Infos zum nächst größeren Update. Welche Dinge wurden also verändert?

Allem voran soll sich die Minimap verändern, die mehr von der Umgebung preisgeben soll. Dazu kommen Abänderungen am Benutzerinterface, während die Fähigkeiten zu einem niedrigeren Preis resetet werden können. Insgesamt sollen die Spieler*innen mehrere Fähigkeiten-Builds ausprobieren, ohne allzu große Abstriche im Geldbeutel machen zu müssen. Die vollständige Patchnotes sollen in Kürze folgen.

Obendrein gibt es die Ankündigung, dass die Enthüllung des ersten DLCs zu „Cyberpunk 2077“ in Bälde stattfindet. Wir sollen heute am 17. August 2021 um 18 Uhr deutscher Zeit Neuigkeiten erhalten, die wohl den DLC implizieren, während sie an dieser Stelle mehr über das Update 1.3 verraten.

Wir dürfen gespannt sein, was so alles kommuniziert wird. Die wenigen bekannten Neuerungen Quality-of-Life des Spiels zugute, allerdings sind es bis hier hin wohl noch keine weltbewegenden Neuerungen.

